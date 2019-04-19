土耳其外匯儲備虛胖？里拉重貶背後該擔憂的實情

土耳其外匯儲備三月底突然下降，而土耳其央行卻對外匯儲備變動背後的原因三緘其口，使得市場投資人相當緊張，土耳其里拉周四一度重貶近 2%，重回去年 10 月的低點。

據《金融時報》報導，土耳其央行正以數以十億美元計的短期借款，支撐其外匯儲備，遮掩外匯儲備的真實情况，引發外界憂慮土耳其維持里拉匯率穩定的能力。

土耳其到底還有多少外匯儲備？

土耳其 3 月底舉行地方選舉前，該國央行動用了大量外儲維持匯率穩定。在 3 月 6 日至 22 日期間，國際貨幣基金組織 (IMF) 定義的國際儲備淨額消耗了 94 億美元，降至 195 億美元左右，為 2007 年以來最低；截至 4 月 12 日當周，則回升至 284 億美元。

不過，土耳其中央銀行則表示，投資人只著重外匯儲備的淨額，而應該關注外匯儲備總額，目前儲備總額略低於 980 億美元。

土耳其外匯儲備靠短期借款托高。(來源：Bloomberg)

據《金融時報》報導，自 3 月 25 日以來，土耳其央行外匯儲備增加，主要來自短期借款或外幣掉期的使用量異常激增，但若剔除這些短期借款，外匯諸備儲總額已降至不到 160 億美元；而這些外匯儲備可能在數月，甚至數周內耗盡。

未來 12 個月內，土耳其將有約 1180 億美元的外幣債務到期，如果為經濟提供資金的資本流動放緩，它將需要央行的緩衝資金來履行外債義務。

大多數經濟學家表示，土耳其央行有責任對外匯儲備數據的差異做出全面解釋。不過在土耳其總統埃爾多安 (Recep Tayyip Erdogan) 不斷施壓下，土耳其央行的可信度已經受到質疑，埃爾多安已開始實施愈來愈趨向干涉主義的經濟政策，並猛烈抨擊銀行提供負面指引。

布朗兄弟哈里曼 (BBH) 全球外匯策略主管 Win Thin 認為，外匯儲備問題不僅僅數據透明的問題，真正令人擔憂的是土耳其的體制框架似乎正在進一步瓦解。

由於政治和經濟動盪，外資今年已從以里拉計價的債券市場淨撤出 16 億美元，摩根大通認為里拉貶勢未止，建議投資人拋售里拉。