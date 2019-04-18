〈群益期貨〉莫迪1.44兆美元基建投入 能再度啟動選舉行情嗎?

歷次的印度大選選前布局都有選舉行情，本週印度指數再創新高，不管是跟隨著國際股票市場的上漲或是選舉行情的啟動，今年截至昨日為止印度指數 8% 的漲幅，表現也不算差的，在選舉之前的開支票大戰，就足夠對印度市場帶來一定的激勵了。



這場號稱史上最貴以及史上最多人投票的選舉，執政黨印度人民黨拋出 1.44 兆美元的基礎設施建設投入，即擴張財政計劃，2017 年印度全年經濟生產毛額也差才 2.6 兆美元。反對黨則是承若對農業貸坎進行減記，開的支票夠大張，就足夠吸引投資人的目光。

印度股市從三月初印巴衝突中突圍上漲，也可以簡單的說利空不跌，也可以說印度二架戰鬥機被巴基斯坦擊落，巴基斯坦旋即釋放飛行員，緩解了衝擊，但也可以更深層的理解巴基斯坦乃中國一帶一路的一環，而在印巴衝擊中，美國還一度要制裁印度，而印度股市也未受貿易衝擊的拖累，美國威脅印度對其實施貿易制裁，看似威脅實是拉攏，因此印度並未受害反而受惠。

四月初印度股市進入短暫的休整期，對股市的反應特別不敏感，既不跟漲亦不跟跌，直到本週才又重啟攻勢，指數再創新高，不過 3 月印度股市的上漲是伴隨著貨幣盧比的升值，外資可謂股匯雙賺，但 4 月 4 日後盧比轉弱，外資則是賺了股價賠了些微的匯差，能否重啟資金行情，除了指數創高外，盧比是否回升也是選舉行情的關鍵。

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