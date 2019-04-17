〈渣打投資展望〉聯準會停止升息 渣打：美元升勢末升段 英鎊、歐元可望反彈

美國聯準會停止升息態度轉向鴿派，影響美元升勢，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀認為，聯準會停止升息、經濟成長速度放緩，讓美元不再一枝獨秀，升勢恐已經步入末升段，下半年相對看好英鎊與歐元反彈。

傅敏儀認為，今年看好處於低檔的英鎊、歐元、人民幣，可望在政經利空因素消退後反彈；但要留意原物料貨幣澳幣表現，至於國人熱愛的美元，在停止升息後，將面臨匯價「到頂」的風險。

渣打銀行今 (17) 日第 2 季投資展望說明會，傅敏儀表示，聯準會暫緩升息、結束資產負債表緊縮，恐壓抑美元走勢，美元指數在突破 95 的關鍵支撐價位後，走勢可能即將「見頂」進而走貶。

而美元可能走貶則有機會帶動主要競爭貨幣反彈，尤其看好英鎊與歐元的走勢，傅敏儀分析，英國脫歐前景尚不明朗，但研判比較可能是延後脫歐，而非硬脫歐，由於英鎊估值偏低，預估在脫歐不確定因素消除後，可望帶動英鎊兌美元匯價反彈，預估英鎊有機會反彈到 1.4 到 1.43 元。

歐元部分，傅敏儀認為，歐元區上半年經濟疲弱，歐元上半年恐持續走弱，但如果下半年歐元區經濟成長落底回彈後，歐元匯價可望回升反彈，有機會挑戰 1.15 元上方。

亞幣部分，人民幣在美中貿易談判轉趨樂觀，扭轉人民幣疲弱走勢，加上中國政府為了刺激經濟成長，積極端出減稅、貨幣寬鬆等救市政策，企圖帶動中國 GDP 成長，傅敏儀認為，在政府救市、陸股納入國際指數，可望吸引資金投入股市，可望成為支撐人民幣走勢，預估人民幣短線可能在 6.6 元至 6.8 元區間震盪，長線看美中貿易磋商結果，或有機會進一步挑戰 6.5 元。

另外，澳幣部分，由於澳洲經濟成長疲弱，澳洲央行釋出寬鬆政策、房價走跌與內需消費低落，讓澳幣面臨上攻壓力，但由於澳幣與原物料商品價格緊密連動，如果中國刺激政策奏效，或有機會提供澳幣下檔支撐點，預估澳幣價格將在 0.68~0.74 元區間震盪。