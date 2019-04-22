長榮航呼籲桃空職工回到談判桌 勿走向雙輸

長榮航空 (2618) 對於 19 日桃園市空服員職業工會 (桃空職工) 召開會員代表大會，會中通過即將啟動罷工投票之決議，表達最深遺憾，但仍呼籲桃空職工能夠回到談判桌上，持續理性溝通、消弭歧見以創造雙贏，而不要走向雙輸的局面。長榮航空表示，連續 4 年發放 4 個月年終獎金，四年來調薪幅度累計達每月近萬元，不但在航空業居冠，在民營企業也是名列前茅。此外，長榮航空陸續提出自願「專飛包月班」，每月飛 10 天休 20 天等型態，使空服員能夠兼顧快樂飛行與陪伴家人，減輕執勤過程中的辛勞感，為航空業界創意之舉，深獲空服員肯定，足證長榮航積極提升勞工權益不遺餘力。長榮航空指出，該公司是上市的民營航空公司，必須自負盈虧，且要兼顧全體員工、股東及所有客戶及旅客的權益。日前在與桃空職工的三次調解會中，長榮航都已竭盡所能，具體提出增進空服員勞動條件的方案。



桃空職工提出單一航段飛行時間 (FT) 超過 3 小時，空服員就要在外站過夜之訴求，遠超過現行國際各航空公司的派遣標準，長榮航空目前針對來回航段總飛航時間 (FT) 超過 7.5 小時的航班，皆已安排外站過夜或是兩組空服員輪流服勤，並持續優化派遣作業。



甚至在桃園 - 金邊 BR265(3 月已實施) 及桃園 - 東京 BR198(預計 7 月實施) 這兩個航班，推出「專飛包月班」，即空服員可自主報名是否參加單一月份專飛此航班，就可以一個月內只要上班 10 天，可休 20 天 (其中 10 天連休)。服勤這種專班的空服員，每月收入不僅沒有減損，反而可增加其在家中的休息日，故此專飛包月班也受到許多空服員的認同而自願報名參加，不喜歡飛這種航班的空服員，也不會再被派遣到飛行此種航班，但桃空職工仍堅持只有「外站過夜」為唯一解決方式。



在提高日支費方面，桃空職工要求比照華航調成每小時 5 美元，長榮航空一直表達日支費為差旅費，屬於費用並非薪資，應是要視其是否足以支應在外站的餐雜費，長榮的空服員現行每小時 90 元之日支費，加上公司付費之飯店早餐，換算下來空服員平均每頓在外站的餐費可達 1,600~2,000 元；長榮這三年的調薪及年終獎金也都超越華航許多，長榮和華航全年的薪資福利待遇，幾乎沒有差距。雖然如此，基於勞資和諧，該公司在調解時仍然提出增設「飛安服勤奬金」的對案，預估每月可實質增加空服員 1,500~2,500 元不等的收入，很可惜桃空職工並未接受。



長榮航空表示，台灣為海島，航空運輸並無替代方式，航空業一旦發生罷工，不僅會影響上下游產業及相關消費者權益，對於社會安定、經濟發展也影響甚鉅，若桃空職工為提高空服員薪資福利，堅持要採取激烈的方式，長榮航空一定會盡全力做好因應方案，保障無辜旅客的權益，將影響降至最低。