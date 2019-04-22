〈零售迎母親節大檔〉蛋糕商品熱銷 零售看業績成長至少2成

母親節即將到來，周邊商品需求逐漸增溫，特別是母親節蛋糕，線上銷售已相當熱絡，Yahoo 奇摩購物中心和 ihergo 愛合購均指出，蛋糕銷售業績已成長 20-50% 不等，而遠百 (2903-TW) 旗下愛買今年一口氣引進 60% 新品，樂觀預期整體檔期買氣，可較去年同期成長約 30%。

愛買行銷部資深經理王佳慧指出，愛買今年母親節引進超過 60% 新品，除了有選用精品咖啡豆、北海道雪印鮮奶等高品質原料的品項，也有 200 元有找的商品供選擇，預估整體買氣可較去年成長 30%。

根據愛買統計，去年母親節蛋糕熱賣超過 5 萬顆，以 6 吋圓型蛋糕、長條蛋糕最受歡迎，因此，今年加強引進長條蛋糕達總品項 30%，例如在地名店「基隆連珍芋泥蛋糕、選用精品咖啡豆製成的「歐克佬咖啡蛋糕捲」。

社群團購網 ihergo 愛合購指出，隨著母親節倒數不到一個月，站內母親節蛋糕預購已升溫，近一周買氣成長 50%，其中，亞尼克菓子工房的瑰蜜生乳捲近一周賣出超過 650 條，是目前預購冠軍。

愛合購預測，母親節蛋糕銷售將在本周起至 5 月初達到高峰。

另外，Yahoo 奇摩購物中心表示，今年實體百貨母親節檔期 3 月底就開跑，帶動電商平台美妝保養品銷售提早從 4 月開始發酵，業績相較去年同期已成長近 20%，隨著母親節到來，業績可望再向上推升一波。

Yahoo 奇摩購物中心進一步指出，近年家庭結構因少子化，加上少糖健康飲食觀念盛行，母親節蛋糕預購多以 6 吋小份量、低甜度為主，最熱賣的蛋糕類別是亞尼克生乳捲系列，開放預購至今已較去年同期成長 20%。