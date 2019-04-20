台股挑戰「萬一」無功而返 投信：慎防高檔賣壓出籠 短線陷震盪整理

台股挑戰「萬一」關卡無功而返，加權指數上週五收在 10968.5 點，但週線連續兩週收紅，投信認為，台股正處於高檔震盪，籌碼整理需要時間，雖有高檔賣壓震盪整理，但從基本面來看，逐季轉佳的態勢愈來愈明確，多頭氣勢仍在。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美中貿易摩擦逐漸緩解，美科技類股續強，重要法說說展望正向，因此雖然短線有漲多震檔壓力，不過整體氣氛仍偏多，愈來愈多正向訊息的釋出，也挹注市場更多信心。

以電子股來說，廖哲宏表示，過去一個月受惠華為手機銷售動能不錯，以及 5G 基地台的陸續鋪貨，整體台灣半導體供應鏈陸續看到第二季營收上修動能，加上重要指標企業法說對外發表的產業展望，讓第 1 季是今年底部的態勢更加確立。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，美股收紅帶動台股 19 日開高，但要注意的是，大盤已經進入前波密集套牢區，短線有獲利了結賣壓，大盤將進入短線震盪整理，建議操作上宜偏謹慎，留意逢回布局機會。

周書玄分析，今年以來漲勢主要由投資人風險偏好大幅改善，以台積電法說會來看，公司對第 1 季景氣落底而後逐季成長，剛好與現在市場正面反映相符，未來若能如展望所期，由於台股半導體族群廣大，隨產業去化庫存完成，終端需求可望支撐多頭氣勢，扮演穩盤要角。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，隨著台股挑戰萬一，高度反應基本面的好轉，三大法人出現短線上的調節，盤勢整理難免，但從基本面來看，逐季轉佳的態勢愈來愈明確，投資人可正向看待，並把時間拉長到 2020 年，並觀察 EPS 和 GDP 的表現，投資態度上則需保持審慎態度。