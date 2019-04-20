〈張忠謀談經營〉從工程師到總經理 半導體教父的經營學

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀今 (20) 日受邀台大前瞻講座邀請，以「我的經營學習」為題，分享他從美國開始一路創辦台積電的經營學習過程，這也是他今年首場公開的演講活動。

演講一開場，主持人便以「有品味的台灣之光」歡迎張忠謀，1994 年創辦台積電，去年 6 月在股東會上正式宣布退休，從草創一路到今天，台積電已位居台灣電子業指標性地位，今年已 87 歲的他，貢獻不言而喻。

張忠謀說，目前他正在撰寫自傳的下冊，目前進度寫了兩三萬字，預計會寫到 15 萬字，而今天演講主題「經營」正是書中第三章的內容。

從小出生商業家庭，也在父母身邊學習經商，本身讀的是機械但卻誤打誤撞進入了德州儀器 (半導體產業)，也是從零慢慢摸索學習。而直到他 33 歲 1964 那年，從管理 20 人的工程師升職到管理 3 千人的總經理，便開啟了他學習經營的路。

從工程師升到總經理，張忠謀表示，他體悟出許多道理，經營者 (CEO 業務單位總經理) 的責任，是把外面的世界帶到公司裡面；動員公司員工，迎接機會及挑戰。而外面的世界是指客戶、市場與競爭者，經營者不僅僅帶訂單進來，而是將挑戰一併帶進公司，做應對改善的策略。

接著，他從技術、會計、客戶、行銷、定價跟經營策略等等各個面向，分享他在經營學習的經驗與體悟，他說，關鍵還是在「How you make money？」，技術是關鍵、策略很重要、公司經營、跟客戶的關係每一個環節都是學問，他也是一路學習至今。

而去年宣布從台積電退休後，將公司交由劉德音與魏哲家任董事長及總裁一職後，目前他持續撰寫自傳，希望透過書的內容、講座，分享自身經驗給年輕人及企業家。