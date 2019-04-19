今年RISC-V新授權合約可望倍增 晶心科全年營收估將雙位數成長

鉅亨網記者林薏茹 台北 2019年4月19號21點22分

矽智財 (IP) 廠晶心科 (6533-TW) 受惠 RISC-V 架構越趨受到產業重視，今年 RISC-V 新授權合約簽約數可望倍增，營收可望年增雙位數，且 RISC-V 授權金共占去年營收的四分之一，今年比重可望再攀升。

RISC-V 架構逐步受到市場重視，晶心科總經理林志明表示，在以簽訂的 21 件 RISC-V 解決方案授權合約中，超過三分之一授權給中國廠商，另外三分之一為台廠，其餘授權合約分佈在美國、韓國與日本，且 RISC-V 授權合約共占去年營收的四分之一，今年比重可望再攀升。

晶心科去年新接獲的新授權合約數量達 42 件，法人認為，RISC-V 架構越趨受到產業重視，可望帶動晶心科今年 RISC-V 新授權合約簽約數倍增，上看 80 件，營收規模也將同步擴增，全年營收將達雙位數成長。

林志明指出，去年第 4 季到今年第 1 季，人力共增加近 50 人，其中，研發團隊就增加達 40 人左右，使公司員工人數由去年的 120 人，成長至今年的 170 人，人力擴充逾 4 成，對晶心科來說，研發同仁的腦力就是產線，而擴充人力就等同工廠擴產的概念。

不過，法人認為，晶心科今年營收雖可望達雙位數成長，但由於人力擴充幅度較大，支出相較去年高，可能影響獲利表現。

