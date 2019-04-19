麻生太郎出面消毒！為確保安定財源 消費稅增稅是必要措施

日本財務大臣麻生太郎在週五 (19 日) 內閣會議後的記者會上，針對記者在預計今年 10 月上路的消費稅增稅問題上的提問，以「為了確保安定的財源，是必要的」來作出回應。

麻生太郎說道，「少子高齡化對於日本來說，是中長期的大問題」，提出他對這方面問題的見解，強調消費稅在增稅上的重要意義。

並再度重申，只要沒有出現像是雷曼兄弟般的大事件，消費稅增稅延期上路的可能性極低。

萩生田光一：10 月實施消費稅增稅與否，將視日本央行 7 月提出的短觀報告結果 (圖: AFP)

日前日本執政黨自民黨的萩生田光一幹事長代行 (代理) 於 18 日時表示，在審視日本央行於 2019 年 7 月所提出的企業短觀調查報告後，將依當時經濟情勢，來決定消費稅增稅政策是否延期。

他在當天的網路電視節目中表示，「目前景氣稍微下滑。要是萬一出現腰斬的話，那將被問到這是為何目的增稅」。

萩生田的此番言論一出，立即在日本的政經界引起譁然，也引起黨內高層的不滿。皆認為以他的身分，並沒有資格在公眾場合上對相關問題發表意見。而日本政府官房長官菅義偉也在當天的記者會上，對於 10 月的消費稅增稅問題，以一貫的「只要沒有出現雷曼兄弟般的衝擊性事件，會依預定的行程實施」來作出回應。

日本政府高官接連在相關問題上，於記者會大動作消毒，也間接的證明萩生田光一幹事長代行 (代理)，在消費稅增稅問題上的失言。