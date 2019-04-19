九年來最低！日產汽車擬減少全球產量至15%

日經報導，Nissan 日產 (7201-JP) 計劃在截至 2020 年 3 月的財政年度，將全球汽車產量削減至 15%，目前正和供應商討論減產事宜，計畫汽車產量將降至 460 萬輛，創下近 9 年來最低。

據報導指出，公司正在擺脫被捕入獄的前董事長戈恩主張的積極擴展市場的野心，對此，日產發言人 Nicholas Maxfield 拒絕發表評論。

日產董事長戈恩日前被日本檢方以涉犯特別背信罪起訴，並 4 度將他逮捕；戈恩 5 日被逮捕後主張檢方的指控毫無根據，聲稱無辜。

截稿前，日產股價在東京早盤交易中下跌 1.85%。在 2018 年下跌 22% 之後，該股今年上漲了 7.7%。

(截自 Investing.com)

東京 SMBC 日興證券 (SMBC Nikko Securities Inc.) 分析師 Toshihide Kinoshita 表示，日產的汽車生產水平遠低於他的預測，雖然這些數據未經證實，不過就分析來看，這可能導致日產的年營收的損失約 1500 億至 2000 億日圓 (13 億至 18 億美元)

日產在 2 月時已下調了營運利潤預期至 4500 億日圓，遠低於分析師的預期，加上在中國和美國的市場銷售額下降。

日產可能會在 5 月 14 日公佈盈利結果，讓投資人了解其業績，許多淺在因素皆可能影響市場，包括了英國脫歐，以及對電動和自動駕駛汽車的巨額投資。

在今年 3 月，據彭博社引述知情人士表示，日產汽車將在 2020 年將中國市場的汽車銷量下調至 8%。據日經新聞報導，日本的產量將基本保持不變，超過 90 萬輛，而海外產量將下降 20% 至，約 370 萬輛。

該報稱，此舉可能會影響營利，且可能使日產與雷諾汽車的合作困難重重。