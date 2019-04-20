三星Galaxy Fold螢幕災情 引來過早推向市場的懷疑

在近年來手機激烈競爭之下，顯示螢幕成了三星炫技的一大重點，以此吸引消費者購買。而他們推出全球首款可折疊手機 Galaxy Fold，以此兼顧傳統智慧手機與平板，更有引領未來之勢。

三星預計 4 月 26 日在美國發售 Galaxy Fold，價格為 1980 美元，但在開賣前提供媒體的體驗機卻傳出螢幕破裂災情，引來一些質疑—這是否是款「已經準備好」的產品？

更清晰的螢幕和更好的相機，還不足以讓人們升級他們的手機。根據 Bernstein 2 月份的報告指出，消費者現在換機的周期長達 4 年，比過去任何時間都長，影響所及，智慧手機出貨量也降至 2014 年以來的低點。

邁向手機未來的嘗試

這意味著三星和蘋果等公司，正在尋找吸引手機買家的新方法，可折疊手機正是眾所矚目的突破點。

Galaxy Fold 展開後具 7.3 吋螢幕 (圖: AFP)

《CNBC》記者 Todd Haselton 在過去幾日後的體驗指出，Galaxy Fold 乍看之下，有點像一個帶有隱藏式鍵盤的舊式豪華翻蓋手機，關閉時，則像兩個手機堆疊在一起。它的正面有一個 4.7 英寸的螢幕，可單手使用。

打開之後，才是這支手機的重點，讓它更像一台較小的平板電腦，可以在大螢幕上同時做許多事，也是三星這款手機最主要的賣點。能夠將這種適合閱讀和看電影的裝置放進口袋裡，對許多人來說，是最方便之處。

不過， Haselton 在使用數日後，也出現了螢幕閃爍及無法打開等問題。

根據三星的回應，他們建議使用者，不要移除主螢幕上的保護貼膜，否則容易造成損壞。但對一些早期體驗者來說，這看起來就是一種臨時性的保護貼。《彭博》記者 Mark Gurman 表示，基於其他人有類似的問題，這可能是個設計缺陷。

彭博記者展示手機損害情況。

Haselton 則說，他並未移除保護貼，但螢幕雖未破裂，還是出現問題。

是否過早推向市場？

這使得外界關注的焦點轉為—這項技術是否並未真的準備好，卻急於推出，而帶來災情？

三星過去就曾出現過早推出產品，而引起災情的經驗。為了最快速的推向市場，並加大電池容量，三星在沒有完整測試下，就推出 Galaxy Note 7 手機。最後因為自爆問題，在 2016 年，他們不得不召回數百萬的手機。

Gurman 表示，如果 Galaxy Fold 的問題證明是普遍存在的，那麼其影響可能會更嚴重。

對三星來說，這不是財務的問題，三星今年只預計銷售 100 萬支 Galaxy Fold，與他們全年銷售 2.92 億支手機相比，僅僅是九牛一毛，他們更樂於藉此支手機發布，展現公司技術的領先優勢。

但在災情傳出後，人們難免擔心，可折疊手機的技術實際上還不成熟，卻過早推向市場，反而扼殺了未來的商機，走向 2013 年的 Google Glass 的失敗命運。