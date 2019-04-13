臉書去年花費2000萬美元保護佐克伯 金額是3年前的4倍

臉書 (FB-US) 週五 (12 日) 宣布，它將為 CEO Mark Zuckerberg 撥款 2000 萬美元用於維安，這是他 2016 年保全費用的 4 倍。

臉書週五公布財務申報文件，顯示 Zuckerberg 的薪酬從 2017 年的 910 萬美元翻了一倍多，到 2018 年的 2260 萬美元。

然而，這種增幅幾乎全部歸因於更高的保安成本。該公司表示，Zuckerberg 在 2018 年獲得了近 1000 萬美元的標準個人持股，加上今年新增的 1000 萬美元稅前補貼，「以支付與 Zuckerberg 先生及其家人的個人安全相關的額外費用。」

這些資金用於支付 Zuckerberg 「住宅和個人出遊期間的安全性」。他分別在 2017 年和 2016 年獲得 760 萬美元和 510 萬美元的保全費用。

文件指出，並非所有 Zuckerberg 的安全補償資金都用於保障。2000 萬美元中約 260 萬美元用於「與個人使用私人飛機相關的費用」。

臉書擁有全面性的保全業務，眾所周知，該公司有能力追蹤被認定對臉書及其高管構成威脅的特定用戶的位置。

Zuckerberg 在 2018 年薪酬急劇上升之後，臉書在 3 月出現了劍橋分析公司醜聞，這家政治諮詢公司以未經授權的方式獲取臉書用戶的個人數據，並用它來瞄準政治廣告；11 月再出現另一樁醜聞，臉書被發現利用一家公司撰寫有關競爭對手的負面報導並將其植入媒體報導中。