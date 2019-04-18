臉書承認：未經許可「非刻意上傳」150萬用戶電郵聯絡名單

社群網絡巨頭臉書 (FB-US) 又出包了，看來它的問題似乎沒完沒了。

臉書週三 (17 日) 晚間承認，自 2016 年 5 月以來，該公司在未經用戶許可或知情的情況下，自其網站「非刻意地上傳」了多達 150 萬個用戶的電子郵件聯絡名單。

臉書發言人強調，這些聯絡名單並未分享給任何人，而且臉書正在刪除這些資料。

發言人指出，「我們已經修正了這個根本問題，並正在通知那些聯絡名單遭到上傳的用戶。所有用戶可以在設定中查看和管理他們與臉書共享的聯絡名單。」

《Business Insider》首先報導了這一消息，並表示安全研究人員注意到這家科技巨頭正在提示一些用戶在開設帳號時輸入他們的電子郵件密碼以驗證他們的身份。

臉書表示過去曾經在帳戶驗證過程中採取這項步驟，一些用戶可以選擇確認他們的電子郵件地址，並自願將其電子郵件聯絡名單上傳至臉書網站。該公司表示，這項功能意在幫助用戶更有效地找到他們的朋友並強化廣告效益。

臉書表示，這個步驟在 2016 年 5 月進行了重新設計。雖然解釋了這一步驟的文字已被刪除，但該功能本身並沒有刪除。因此，電子郵件聯絡名單仍然被上傳到網站，而用戶對此完全不知情。

這起事件是臉書一系列隱私問題和爭議事件中的最新一件，這家科技巨頭正面臨政府日益嚴格的審查。

在被揭露英國政治諮詢公司 Cambridge Analytica 利用該公司商業模式影響 2016 年美國總統大選後，臉書就面臨強烈的公眾批評。從那時起，臉書面臨越來越多的用戶甚至是自家員工的責難，整個 2018 年充滿了隱私醜聞。

就個人而言，CEO 查伯格呼籲實施更嚴格的網路監管，並要求政府採取更積極的角色。

臉書發言人的完整聲明如下：

上個月，我們停止電子郵件密碼驗證作為首次註冊臉書時驗證用戶帳戶的選項。 當我們檢視用戶驗證帳戶的步驟時，發現在某些情況下，用戶的電子郵件聯絡名單在創建帳戶時也會無意中上傳到臉書。我們估計可能已經上傳了多達 150 萬人的電子郵件聯絡名單。這些聯絡名單未與任何人共享，我們正在刪除它們。我們已經修復了這個根本問題，並通知了這些聯繫名單被上傳的用戶。用戶可以在他們的設定中查看和管理他們與臉書共享的聯絡名單。