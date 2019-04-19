Switch有望登陸中國！供應鏈廣宇、良得業績看俏

Switch 即將登陸中國銷售有望！市場傳出，根據中國廣東省文化和旅遊廳公告表示，日本遊戲機大廠任天堂 Nintendo Switch 已經通過審核，將由騰訊代理引進中國市場。PCB 供應商廣宇 (2328) 及線材供應商良得 (2462) 有望因此受惠。廣宇表示，今年成長主力仍為遊戲機 PCB，再加上今年將推出新款遊戲機種，將為今年重要的獲利動能，目前出貨時間落在第二季；此外，出售桃園廠的處分利益將於第一季入帳，獲利貢獻逾一億元，將推升今年首季獲利優於去年同期。



而良得也提到，去年遊戲機營收占比約 10%，今年在新款上市下，出貨量將優於去年表現，將於第二季開始陸續出貨，帶動營收動能轉強。