美股盤後 — 微軟與兩大獨角獸狂奔 四大指數同步收高

由於工業股上漲消弭醫療保健與能源股的疲軟、穩健經濟數據、兩大科技獨角獸 Pinterest 與 Zoom 掛牌首日狂漲，提振華爾街情緒，美股週四 (18 日) 自盤中低點反彈收高，四大指數集體上揚。由於週五 (19 日) 休市，本日交易量呈現清淡。

週四 (18 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 110 點，或 0.42%，收 26559.54 點。

那斯達克指數上漲 1.98 點，或 0.02%，收 7998.06 點。

標普 500 指數上漲 4.58 點，或 0.16%，收 2905.03 點。

費城半導體指數上漲 1.05 點，或 0.068%，收 1558.13 點。

標普 500 指數中，11 個板塊有 7 個板塊收漲；工業板塊領漲 (1.11%)、其次為房地產 (0.75%) 與資訊科技板塊 (0.28%)；能源領跌 (-0.53%)、其次金融 (-0.24%) 與非必需消費品 (-0.05%)。

標普 500 指數板塊走勢圖。(圖：finviz)

由於醫療保健行業的急劇下滑，華爾街每週表現平靜。本週道瓊和那斯達克指數分別上漲 0.6% 和 0.2%，標普指數下跌 0.1%。

週四尖牙股 (FAANG) 和半導體類股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上揚 1.58%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.36%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.11%；臉書 (FB-US) 下跌 0.28%。

Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.53%；AMD (AMD-US) 上揚 0.69%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.078%；美光 (MU-US) 上漲 0.58%；Intel (INTC-US) 下跌 0.12%。

銀行股走跌。高盛 (GS-US) 下跌 0.96%；花旗 (C-US) 下跌 0.97%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.47%。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 上揚 2.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.31%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 3.93%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.53%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.06%。

台積電週四 (18 日) 公布第 1 季財報，稅後純益為 613.9 億元，季減 38.6%。隨著下半年 7 奈米製程強勁需求、蘋果與高通達成和解，推動 5G 採用等多項因素，華爾街分析師普遍看好台積電下半年業績躍升。

企業消息方面，兩大科技獨角獸 Pinterest (PINS-US) 與 Zoom (ZM-US) 週四 IPO 上市，分別大漲 28% 與 72%，提振華爾街情緒。

Zoom (ZM-US) 週四 IPO 上市，股價飆漲 72%。(圖：AFP)

微軟 (MSFT-US) 收購 Express Logic，躍進物聯網 (IoT) 市場，週四該公司股價刷新歷史紀錄高位 122.99 美元，終場收漲 1.31%。

由於財報優於預期，聯合租賃 (URI-US) 週四飆升 8.20%，漢威聯合 (HON-US) 上揚 3.8%，雙雙引領工業股上揚。

美國的法定煙草年齡從 18 歲提高到 21 歲，促使煙草類股週四承壓，跨國菸草公司奧馳亞 (MO-US)、菲利普莫里斯國際 (PM-US) 與英美菸草 (BTI-US) 走跌。

華爾街分析

財報季開局良好，FactSet 表示，到目前為止，已發布報告的標準普爾 500 指數公司中超過 78％的企業，業績表現優於分析師的預期。

The Earnings Scout 執行長 Nick Raich 在給客戶的報告中稱：「雖然 2019 年第一季獲利增長 (+5.60%) 比 2018 年第四季 (+21.02%) 明顯下降，但這是正成長，而不是幾週前許多人預測的負成長。」

美國 3 月零售銷售額增幅創 2017 年 9 月以來最高，失業救濟人數連續第五週下降，也提振了華爾街的情緒。

E*TRADE Financial 投資策略部副總裁 Mike Loewengart 表示：「最近零售業出現了很多動盪，所以很高興看到零售銷售數據擺脫困境，可能要感謝緊張的勞動力市場提振消費者支出。近期薪資上漲，以及我們可能正處於通膨的最佳狀態，也可能繼續推動經濟成長。」

Capital Economics 高級美國經濟學家 Andrew Hunter 週四在一份報告中寫道：「零售銷售數據增加了近期數據的略微積極的基調，並提供經濟不會落懸的些許安慰。」

Andrew Hunter 表示：「然而，並未改變我們的觀點，即財政刺激消退和聯準會貨幣緊縮滯後影響，將推動未來幾季 GDP 成長率低於 2% 的潛在增速。」

State Street Global Advisors 首席投資策略師 Michael Arone 表示：「很多好消息已經被市場定價，投資者仍在尋找下一個推動股市走高的催化劑。投資者仍擔心全球經濟放緩，希望看到歐股反彈、確認中國經濟已觸底，然後市場可以進一步走高。」