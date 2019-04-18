〈機構報告〉67%美股財務長預期：2020年夏美國將陷入衰退

根據最新杜克財務長全球商業前景調查報告顯示，有近三分之二的美國財務長們預期，美國將在明年第三季出現經濟衰退的情況。

該調查報告針對 1500 多名財務長進行調查，報告顯示，有高達 67% 的財務長預測美國經濟將在 2020 年第三季步入衰退，更有 84% 的人認為美國經濟將在 2021 年第一季陷入衰退，有 38% 的受訪者則認為美國經濟會在 2020 年第一季出現衰退。

杜克大學 Fuqua 商學院金融學教授 John Graham 表示，公司財務長們普遍認為經濟衰退即將到來，儘管並不像三個月前那樣悲觀，但在調查中顯示，大部分的財務長認為在 16 個月後美國經濟會陷入衰退。 「經濟衰退的預測比往常更加接近，受訪者顯現出對於經濟衰退的極度擔憂。」 Graham 表示。

在上一季的調查中顯示出更大程度的悲觀情緒，近一半的受訪者認為 2019 年底將出現經濟衰退。Graham 推測，這個數據可能受到第四季股票市場低迷的嚴重影響，在當時 S&P 500 指數從去年 9 月份的高點開始跌落近 20% 左右。

在接受調查的高管中，對美國未來經濟樂觀的比例從一年前的 53.3% 下降到今天的 24.1%。不過在另一方面，受訪的高管們對自家公司前景則較為樂觀，他們預期自家公司未來 12 個月內的資本支出將增加 5%，公司僱傭率將上升 2%，工資則將上漲 3%。

Graham 表示，不斷增長的投資和就業指數與財務長們 16 個月內經濟衰退的擔憂並不矛盾，因為投資和就業增長是經濟成長的停滯的指標，兩者通常在經濟開始衰退前持續上升。