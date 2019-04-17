諾獎得主席勒：若川普連任美國總統 美股牛市可能延長

諾貝爾獎得主席勒 (Robert Shiller) 表示，如果川普連任美國總統，美股牛市可能延長，並延後衰退到來的時間。

這位耶魯大學經濟學家，以研究行為金融而聞名，他認為，川普如果連任，他的親商業政策，會繼續成為華爾街 4 年的利多。

Fed 主席可能再找自己人

席勒指出，等到 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 任期屆滿，川普可能找來一位他更能控制的人，一位他可以不用擔心，一定會出手刺激經濟的人。川普也是奢侈生活和大筆消費的典範，這些都有利推升股市。

週末一份高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家的報告認為，川普在 2020 年大選中具有「狹隘優勢」。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 認為，現任總統在選舉時往往擁有 5-6 個百分點的「內含優勢」，川普在任期間的美國經濟表現相對強勁，也有助於他的連任之路。

川普也毫不掩飾他對美股走勢的在意，每當股市上漲，他就當成重大政績大肆宣揚。

自川普 2016 年 11 月贏得總統選舉以來，道瓊指數及標普 500 指數分別上了 44% 及 35%，只在去年 2 月及 12 月出現較為劇烈的修正。川普表示，道瓊指數還應該再漲 1 萬點才合理。

經濟衰退是最大風險

席勒指出，由於兩次的修正之後，股市很快就出現反彈，至少在一定程度上對投資人帶來鼓舞。現在的問題就在於，人們會如何看待最近的回調，這會不會是更大崩跌的前兆？

席勒一直拿最近可能已經走過頭的牛市，與咆哮的 1920 年代拿來比較，並且認為需要觀察經濟衰退的可能性，這也是市場面臨的頭號風險。

在今年 3 月初的訪談中，席勒認為，美國經濟在 18 個月內見到衰退的可能性，為 50%。他表示，投資人日益陷入經濟衰退的恐慌情緒，這可能帶來「自我實現的預言」。