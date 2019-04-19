盤前財經大事搶先讀2019年4月19日

今日操盤前瞻

美、英、港、德等股市休市

日本 3 月 CPI

南韓 3 月 PPI

股東會：燦坤

除權息：國泰 20 年美債、國泰投資級公司債、國泰 5Y + 新興債、國泰 1-5Y 高收債、國泰 A 級公司債、杏昌

〈台積電法說〉看好 5 奈米市場將更大 放量速度可望遠優於 7 奈米

台積電 (2330-TW) 昨 (18) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，7 奈米上半年需求略低預期，導致產能供應過剩，台積電也因此學到一堂課，面對 5 奈米製程，台積電態度將較謹慎，初期布建產能將不會太多，但由於客戶採用 5 奈米生產的產品數量與類別都增加，可預期 5 奈米放量速度，將較 7 奈米快上許多。閱讀全文...

金管會重罰 + 總座等 3 經理人遭停職 南山人壽發布 2 大聲明

南山人壽片面變更保單收費方式，波及 3 萬多張保單權益受損，金管會昨 (18) 日對南山人壽重罰罰鍰新臺幣 600 萬元整、予以糾正，並命限期改正；且認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年，包含總經理在內共 3 位經理人遭到停職。對此，南山人壽晚間發布兩大聲明，並強調會盡速規畫代理人選，一切營運照常。閱讀全文...

回敬川普 歐盟公布 200 億美元報復關稅初步清單

美國總統川普揚言，將對價值達 110 億美元的歐盟進口商品，加徵關稅；歐盟方面不甘示弱，於日前公布了對美國進口商品加稅的初步清單，規模達 200 億美元。美國與歐盟互控對方，非法補貼主要飛機製造商 (空中巴士、波音)，這項爭端已在世界貿易組織 (WTO) 延燒長達 14 年。閱讀全文...

摺疊螢幕不到兩天就壞？三星回應：將調查

面對華為的可折疊智慧型 Mate X 手機的激烈競爭，三星推出 Galaxy Fold 和華為對抗，近幾天陸續有外媒收到 Galaxy Fold 新機體驗，不過卻傳出螢幕閃爍甚至破裂等災情。對此三星官方承認可摺疊手機的確存在問題，並回應道：「將繼續深入調查」。閱讀全文...

〈智能理財夯〉北富銀推奈米投 100 元美金就能布局全球 ETF

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行昨 (18) 日正式推出智能理財平台「奈米投」。奈米投整合了歐洲最大智能理財公司 Nutmeg 的核心技術，及北富銀投資服務經驗，投資者最低只要使用 100 元美金就能布局全球 ETF。閱讀全文...