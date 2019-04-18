〈台積電法說〉營運谷底已過 對行動、高速運算看法轉樂觀 ADR小漲開出

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今(18)日召開法說會，預期第 2 季營收將較第 1 季成長 7 %，總裁魏哲家更直言，營運谷底已過，全年將微幅成長，並調升對智慧型手機與高速運算 (HPC) 的看法，估營收可高個位數成長，優於上季看法，晚間美股 ADR 開盤走勢持穩，股價維持小漲格局。

魏哲家表示，台積電第 1 季營運是全年谷底，第 2 季營收估達 75.5-76.5 億美元，季增 7%，雙率也將優於第 1 季，本季客戶持續降低庫存水位，預估年中客戶庫存水位就會回到季節性水準，下半年客戶補庫存力道可期。

台積電也維持全年小幅成長目標，整體產業則估持平，公司表現仍持續優於產業平均，台積電更預期，下半年單季毛利率將達 50%，代表下半年稼動率將顯著回升，以及 7 奈米製程對毛利率干擾減少，有助整體獲利表現升溫。

外資認為，公司對今年智慧型手機與高速運算，看法比原先樂觀，台積電也在法說上調升智慧型手機與高速運算的營收預估值，從上季成長 5%，調升到成長高個位數，台積電並未對調升原因提出解釋，但市場認為，美中貿易戰干擾下，中國大陸廠華為積極加大智慧型手機晶片與 5G 相關產品的研發力道，推升台積電營運表現。