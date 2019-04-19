能源盤後—供給仍吃緊 油價週四升約0.4% 市場關注川普決策

在美國對伊朗制裁的豁免，僅剩兩週就要到期，市場猜測川普下一步行動。另一方面，數據顯示原油庫存下跌、鑽井平台數量減少，也影響油價的走勢。

布蘭特原油期貨價格週四 (18 日) 收於每桶 71.97 美元，較上一交易日上漲 29 美分或 0.4%；西德州原油 (WTI) 期貨收升 24 美分或 0.38%，報每桶 64.0 美元。

WTI 本週上漲 0.8%，今年以來漲 41%，布蘭特原油本週上漲 1.7%，今年漲幅為 34%。

伊朗制裁的豁免兩週後到期

去年 11 月美國實施的伊朗石油禁運豁免，在 5 月 2 日就要到期，市場一方面猜測川普可能的新一輪規劃，另外也在考量沙烏地阿拉伯是否會在美國決定前，宣布中止或放鬆減產。

芝加哥 Price Futures Group 資深能源分析師 Phil Flynn 表示，交易員仍在尋找跡象，以判斷川普是否還要繼續延長豁免。同時，分析人士認為，沙烏地的減產決定，也會影響川普在豁免上的決策。

供應仍然緊張

根據聯合石油數據庫 (JODI) 報告，沙烏地阿拉伯 2 月原油出口量較上月減少 277000 桶，至略低於每日 700 萬桶。

EIA 公布的每週庫存數據顯示，截至 4 月 12 日當週，原油庫存減少 140 萬桶，是近 4 週來首度庫存下降。

Tradition Energy 市場研究副總裁 Gene McGillian 表示，他認為非常明顯的是，供應緊張以及對需求增長的擔憂，正在推動市場來到 5 個月來的高點。

美國能源公司本週減少石油鑽井平台的數量，為 3 週以來首次減少，Baker Hughes 報告指出，在截至 4 月 18 日的一周，美國石油活躍鑽井數減少 8 座至 825 座。美國石油活躍鑽井數在過去 4 個月內累計減少，能源公司已將注意力轉向獲利成長，而非產量增長。

此外，由於美元上漲，壓抑了油價的上漲幅度。