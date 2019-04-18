能源盤後—美油上週庫存雖降 全球產量不確定性高 期油價格承壓下跌

週三 (17 日) 交易，儘管美國官方報告顯示，上週原油庫存下降為一個月來首次下降，但全球原油產量充斥不確定性，致使原油期貨承壓收低。

中國經濟數據顯示，季度經濟成長優於預期，舒緩了市場對能源需求緩降的擔憂。

Oanda 資深市場分析師 Alfonso Esparza 表示，「油價漲勢最大阻礙就是這波漲勢本身最原始動力，美國對伊朗和委內瑞拉的制裁可能會更嚴厲，但這可能會刺激 OPEC + 結束減產協議。」

「俄羅斯和其他主要產油國已經暗示他們可能提高產量，且美國頁岩油預計會有更多供應量，因此倘若沙烏地沒能設法說服主要產油國維持減產協議運行下去，2014 年 (油價崩跌) 的情景可能重演。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 29 美分或 0.5%，收每桶 63.76 美元。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 10 美分或 0.1%，收每桶 71.62 美元。

EIA 報告

EIA 週三公布，在連續 3 週上升後，4 月 12 日止的一週，美國原油供應量下降 140 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期增加 180 萬桶。然而，EIA 的數據已遠低於 API 週二公布的供應量下降程度 (310 萬桶)。

此外，EIA 數據也顯示，上週汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油下降 40 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師先前預期汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油下降 160 萬桶。

經濟數據

週三稍早，石油價格因中國數據而找到支撐力。全球第二大經濟體中國，第一季 GDP 成長年率 6.4%，與前季成長速度相符，為 2009 年來最疲弱成長速度，但已優於分析師先前預期的 6.3%。

全球原油產量充斥不確定性

本週稍早油價回落，係因俄羅斯財長質疑俄國是否該繼續參與 OPEC 領導的減產協議，減產協議被視為推動 WTI 自去年底迄今漲幅近 40%、Brent 同期漲幅 30% 的主要因素，但減產協議預計 6 月底到期，OPEC 和主要盟國預定 6 月 25-26 日召開下次會議討論後續狀況。

利比亞再次動盪，激起市場擔憂該國能否持久增加石油的出口量。此外，分析師認為，美國對委內瑞拉的制裁，以及美國對伊朗進口石油的制裁豁免權即將到期，這些均增添了供應不安因素。

其他能源商品

5 月交割的汽油期貨價格下跌 1 美分或 0.5%，收每加侖 2.042 美元。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3 美分 0.6%，收每加侖 2.069 美元。

5 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.5 美分或 2.1%，收每百萬 Btu 2.517 美元。

EIA 預計週四公布美國天然氣上週供應量數據，分析師預期上週天然氣庫存增加 900 億立方英呎。