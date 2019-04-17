中國首季GDP勝預期 油價漲破72美元

中國首季國內生產毛額 (GDP)優於預期，對全球經濟成長趨緩的擔憂情緒，略有緩解；今 (17) 日國際油價應聲走揚，布蘭特原油漲破每桶 72 美元。

台北時間週三晚間 6 點 54 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.70%，至每桶 72.22 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.66%，至每桶 64.47 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

中國國家統計局數據顯示，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國官方稱，首季經濟運行於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定、健康發展，打下良好基礎；不過，全球經濟成長和國際貿易有所趨緩，外部不確定因素較多，經濟下行壓力仍在。

中國首季 GDP 年增率為 6.4%。(圖：翻攝自中國國家統計局)

資產管理公司 SPI Asset Management 交易暨市場策略主管 Stephen Innes，在接受路透社採訪時表示，「中國今天公布的經濟數據，推動了油市的實質需求，在全球經濟成長風險有所緩解的情況下，油價可望持續走高。」

另一方面，為使油市恢復平衡，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；而美國對伊朗、委內瑞拉的制裁，也導致原油供給吃緊。

截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

美國原油庫存意外增加，也使油價獲得支撐；由美國石油協會 (API) 數據可得知，截至 4 月 12 日當週，庫存減少 310 萬桶，至 4.527 億桶。