油價連6週走揚 估創2016以來最長漲勢

根據《彭博社》報導，石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟國執行減產措施，加上利比亞、委內瑞拉等國供給中斷，國際油價連續 6 週走揚，可望創下 2016 年以來最長漲勢。

台北時間週五 (12 日) 下午 5 點 37 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 1.03%，至每桶 71.56 美元；西德州中級原油期貨上漲 1.35%，至每桶 64.44 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

為使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，朝每日減產 120 萬桶的目標邁進；截至 3 月底，OPEC 原油產量，已連續 4 個月下滑，降至 4 年低點。

統計資料顯示，OPEC 上月平均每日減產 29.5 萬桶，總產量為每日 3038.5 萬桶，沙烏地阿拉伯持續執行超額減產，伊朗、委內瑞拉因遭美國制裁，產量已降至 2015 年以來新低。

另一方面，OPEC 成員國利比亞，正面臨原油供給中斷風險；利比亞軍事強人哈夫塔 (Khalifa Haftar) 無視國際要求，率領國民軍 (Libyan National Army) 對首都黎波里進攻，利比亞政府將展開反擊，內戰情勢持續升溫。

HI 投資和期貨商品分析師 Sungchil Will Yun 指出，市場正密切關注利比亞，委內瑞拉和伊朗的供給風險，這是目前維持油價反彈的因素。

報導稱，紐約商業交易所西德州中級原油價格，已連續第 6 週走揚，估將創下 2016 年以來最長漲勢。

油價估創 2016 年以來最長漲勢。(圖：翻攝自彭博)

OPEC 及其盟國的「聯合部長級監督委員會」(JMMC)，將於 5 月舉行會議，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 日前表示，現在研判減產措施是否會延長至 2019 下半年，還為時過早，但 5 月的 JMMC 將成「關鍵」。