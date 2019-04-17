〈蘋果高通纏訟落幕〉美股開盤高通再飆漲 高通CEO：我們不會透露蘋果支付的金額

高通和蘋果於美東時間週二 (16 日) 宣布達成「世紀和解」，撤銷全球所有進行的專利訴訟，並簽署和解協議，而蘋果必須支付相關款項給高通，高通執行長 Steve Mollenkopf 週三 (17 日) 受訪時談到這筆和解款項，但他堅持不肯透露。

週二 (16 日) 美股尾盤時段，蘋果和高通宣布達成和解過後，高通表示，隨著產品出貨量增加，預計每股純益將增加 2 美元，激勵該公司股價狂飆，收漲逾 23%。

週三 (17 日) 高通 (QCOM-US) 盤前股票持續上漲近 14%，開盤更瞬間跳漲近 16%。

高通股價走勢圖。(圖：investing)

蘋果和高通週二 (17 日) 發布聲明表示，雙方達成為期 6 年全球專利許可協議，自 2019 年 4 月 1 日起生效，包括 2 年的延期選項和多年晶片供應協議，蘋果還必須支付高通款項，但雙方並未透露確切的和解金額數目。

高通執行長 Steve Mollenkopf 週三 (16 日) 表示：「很高興這兩家公司將繼續合作，但我們不會透露蘋果在和解協議中同意支付多少款項。」

Mollenkopf 表示，現實是對兩家偉大的企業而言，這是雙方合作的自然狀態，也是雙方想要達到的狀態。

儘管早前存在激烈的法律糾紛，Steve Mollenkopf 表示，高通和蘋果現在都專注於自己的產品並且攜手努力。現在我們將竭力盡快增加產量，這是我們關注的焦點，也讓我們感到興奮所在。」

為擺脫高通壟斷與不合理的專利授權費用，高通與蘋果長期對簿公堂，蘋果聲稱高通濫用其主要供應商的地位，對蘋果收取高昂專利授權費，高通聲稱，蘋果拒絕支付其同意支付的款項。

去年底中國、德國相繼禁售部分 iPhone，蘋果還面臨供應商英特爾 5G 晶片開發延遲的拖累，新的 5G iPhone 恐延遲至 2020 年底問世，蘋果處境引發各界關注。

週一 (15 日) 聖地亞哥法庭開始審判兩家科技巨頭在美訴訟，原先預計將進行到 5 月，如今和解消息傳來，雙方同意撤銷彼此在全球所有的相關訴訟，英特爾 (INTC-US) 隨即宣布退出 5G 晶片市場，轉向專注發展 5G 網路基礎設施業務。