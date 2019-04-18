京元電續握英特爾5G基地台與車用大單 並傳與高通合作5G 前景可期

半導體晶片大廠英特爾宣布退出智慧型手機 5G 數據機晶片市場，業界雖一度擔心此舉對京元電 (2449) 不利，但事實上，因英特爾仍會固守 5G 基地台晶片的局端市場占有率，且其 5G 相關、車用等其他晶片依舊委由京元電測試，加上業界也傳出京元電在 5G 端會與高通擴大合作，遂此一局勢變化，反而有助於京元電取得更多訂單。業界解讀，蘋果是知道了英特爾將退出智慧型手機 5G 數據機晶片市場，遂轉向與高通進行專利授權的全面和解，以便取得高通 5G 數據機晶片技術及產能；此一局勢對京元電的影響部分，因為京元電這兩年都是英特爾數據機晶片測試的供應商，擔心此舉對京元電不利。



但事實上並非如此，其一，英特爾和高通也都是京元電的大客戶，英特爾雖退出 5G 數據機晶片，但強調仍會固守 5G 基地台晶片的局端市場占有率，相關 5G 基地台晶片、車用，甚至其他領域晶片的測試訂單，依舊委由京元電負責，而 5G 基地台各國正著手布建中，且車用電子市場也持續擴大中，產業趨勢的變化對京元電有利。



其二，近期業界傳出，京元電將與高通擴大攜手在 5G 產業合作，由京元電租有無塵室的廠房給高通當實驗室，雙方更攜手進行 5G 相關晶片的先期開發與測試，待進入量產後，則委由京元電進行京元偵測與後段檢測等，這對京元電在 5G 產業上的布局，無疑是一大佳音；惟京元電官方均未證實此訊息，僅強調，公司在 5G 產業的進展與布局相當樂觀可期。