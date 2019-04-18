【華冠投顧】鴻家軍利多出盡? 大盤硬守10961維持強勢格局

2019.04.18 盤後分析

#大盤短評：多方結構看 10782，不破都先看多。

#盤勢分析

大盤跳空開高走低收跌 35 點，量能 1693 億元，盤中一度跌破昨天低點，但最後一盤強收在 10962，維持住強勢格局，外資也持續買超，短線上盤勢看法不變，10961 不收破都持續看強多，當然今天放量開高走低的確有出貨現象，但是整體結構還是多方，就不用自己嚇自己，真的出現較大幅的修正，只要結構點 10782 不破，反而是做多的機會。

#類股方面，「謠言傳播時買進，消息成真實賣出」鴻家軍在郭董宣布參選前一路大漲，反而在選不參選後今天 2317 鴻海開高放量走低收跌 0.22%，整體鴻家軍也都開高走低居多，2314 台揚收跌 3.69%，2328 廣宇收跌 2.39%，4958 臻鼎 - KY 收跌 2.67%，同樣的狀況都是開高走低，而強勢個股部份可以留意到今天一價漲停的太陽能族群 6125 廣運，近期籌碼跟線型結構都很強勢，整體太陽能相關有部分個股籌碼也有轉好的跡象，可以多留意後續發展。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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