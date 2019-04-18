【華冠投顧】幸運星-早盤開高先股票換鈔票！！尾盤果然跳水......洗盤預備備......

林幸蓉 分析師

焦點個股：2317 鴻海、2455 全新、3105 穩懋、8086 宏捷、6488 環球晶

上週【溫水煮青蛙盤】洗完後…… 週一開始幸運星帶會員彎腰撿黃金，並在第一時間通知群組粉絲…… 大盤要開始軋空軋到外太空…… 果然連軋 3 天。今天早上開高再爆巨量，控盤者再度拉抬人氣王 2317 鴻海、權王 2330 台積電、4938 和碩、3711 日月光投控、3189 景碩…… 盤中大漲 80 點來到「11077 點」！早上 9 點一開盤，老師發現暴巨量，但是獲利賣壓卻很大…… 決定帶全國會員早盤先股票換鈔票，加減賺一趟！！

老師發現台股結構上又再度出現「拉大股出小股」的狀況……12 點過後，OTC 與大盤果然跳水，盤中下跌 70 點，高低震幅超過 150 點，控盤者急拉最後一盤 2330 台積電、2317 鴻海、2881 富邦金、3711 日月光投控、2408 南亞科、1102 亞泥、1303 南亞、2395 研華、9904 寶成…… 瞬間急拉了 30 點，使大盤跌幅收斂為跌 35 點，成交量暴巨量達 1,696 億為今年最高……

OTC 部分早盤由 3105 穩懋領漲攻漲停，帶動 PA 的 2455 全新、8086 宏捷大漲，矽晶圓 6488 環球晶、6182 合晶、5483 中美晶盤中大漲…… 奈何 12 點過後開始跳水，使 OTC 開高走低幾乎收最低，今日出現今年最大量 511 億巨量…… 上市櫃合計下跌檔數達 1,267 家……

弱勢股開始增多…… 如 3027 盛達（破平台）、3338 泰碩（短線漲幅大 + 分盤交易）、3149 正達、6111 大宇資、5450 寶聯通、3567 逸昌、3441 聯一光、2390 云辰、3508 位速、3374 精材、2498 宏達電…… 今日老師有什麼大動作？？WHY？？？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。