【華冠投顧】結算後回補跳空缺口 台積電續創波段高

地震幫助台股取量 鴻海短線過熱壓回

焦點股: 天蔥 (2740)、宏易(4530)、業強(6124) 及沛波 (6248) 等。盤面資金輪動到宇多不知名的冷門股，盤中拉到漲停通常不需要 1000 張的成交量，廣明 (6188) 突破昨日震盪區後轉強漲 6.45%，收 56.1 元，有意挑戰前高；多方點火車王電 (1533) 尾盤收 39.9 元，漲 2.6 元 6.97% 作收。

控盤用龍頭權值股走勢強弱分歧，指標股中股王大立光 (3008)走勢震盪顛簸，終場收在 4630 元漲 5 元，台積電 (2330) 強勢收漲 3 元，收 264.5 元，盤中再創近期新高 266 元，可成 (2474) 多頭結算後潰散下跌 3.63% 收 252 元，其餘權值股中，聯發科 (2454) 因為突發性利空下挫後的反彈，收盤小漲 0.87%，收 291 元。

台股加權指數技術面首度出現回補昨日多方跳空缺口，以震盪黑 K 線作收，三大法人買超 3.62 億元，外資再買超 20.61 億元，開盤氣勢再衝上攻 11000 點，金融保險類股指數出現帶下影震盪小黑 K 線，股價震盪量能還是沒明顯擴增，金融股在結算後為多方抵抗下跌出力。

大盤指數收 10926 點成交量 1698.7 億，下跌 35.24 點，台股今日成交量再度擴大，本波段已經算是量增價漲的格局，台指期結算後多頭不會一次量價到頂；那接下來就是走量價背離過高的驚驚漲走勢，5 日均線是有效支撐。由國際政治消息面來思考推測，郭董學習川普出來競逐大位，美國政府會不會認為這是美國的利益又是一回事，今日出現回檔整理，未來多頭走勢會越發顛簸，如何在背離波中選股作交易將是重要的問題。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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