為抑制通貨膨脹 阿根廷凍結大米、牛奶等價格

據報導，阿根廷政府在昨日 (17 日) 宣布將凍結包括大米、糖和牛奶在內的數十種主要民生必需品的價格，以控制通貨膨脹的肆虐，並期望在今年年底的全國大選之前找回民眾對政府的支持度。

阿根廷政府表示，已經與零售商達成協議，將至少 60 個基本民生需求品的價格凍漲，為期至少 6 個月，並且將在今年內保持公共服務價格的穩定。其中凍漲的必需品包含食用油、麵粉、酸奶、果醬、餅乾和瑪黛茶。此外，該國政府也有單獨的措施來幫助維持國內肉類價格。

這些凍漲的措施是由於 3 月份通貨膨漲加速至 4.7%，並在 12 個月內以近 55% 的速度增長。這一趨勢削弱了人們的消費能力，同時也打擊了阿根廷總統馬克理 (Mauricio Macri) 的民意支持度。

阿根廷財政部長 Nicolas Dujovne 向記者表示：「在這個暫時通貨膨脹加速的時期，為阿根廷民眾帶來救濟是非常重要的。」他也補充說道，通貨膨脹目前正處於「高峰期」。

諮詢公司 Control Risks 的區域主管 Thomaz Favaro 表示，必需品價格的凍漲反映了政府的擔憂，因為政府希望藉此贏回選民信心與支持。不過他認為，這些措施通常來說是緩和通貨膨脹的較為低效率的方式。「我們可能會看到馬克里政府更加民粹主義的面孔，以及在選舉前建立政治資本的短視措施。」Favaro 表示。

在本週二，阿根廷政府曾公佈的新央行措施來緩和通貨膨脹並支持阿根廷比索。該貨幣在週三上漲 2.42% 至 1 美元兌 41.40 阿根廷披索。