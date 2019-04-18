助攻區塊鏈應用！HTC、500 Startups 成立創投基金「Proof of Capital」

美國創投公司 Proof of Capital 4 月 17 日宣佈推出價值 5 千萬美元的區塊鏈投資基金，旨在推動全球廣泛採用區塊鏈技術。

據了解，Proof of Capital 由宏達電（HTC）區塊鏈長陳信生、500 Startups 大中華區合夥人楊珮珊及曾擔任 Greylock Partners 社群負責人 的 Chris McCann 共同領導。其他投資者還包括：台塑集團、YouTube 共同創辦人陳仕駿、Twitch 共同創辦人林士斌及 Ripple 的前任首席風險官 Greg Kidd。

另外，該基金還跟 HTC 達成合作關係，雙方將針對 HTC 區塊鏈手機 Exodus 共同開發出更多的衍生產品及服務。

援引《中時》報導，陳信生表示，網路 3.0 的架構與安全，需要軟硬體緊密的合作，而 HTC EXODUS 從打造手機安全模組開始扮演了帶領者的角色，Proof of Capital 將會與 HTC 緊密合作來界定相關新網路的標準與互動模式，並且把手機與硬體的核心技術分享給我們所投資的企業。區塊鏈會重新界定電腦運算，並且在信任、隱私、安全與身分識別的基礎上創造一個新的架構。

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Proof of Capital 的首筆投資由拉丁美洲的區塊鏈金融科技新創 Ubanx 獲得，該公司旨在通過提供教育、應用、解決方案等，爲加密貨幣及數位金融時代的社區發展，提供適當的接入工具。

此後，Proof of Capital 還將鎖定金融科技、基礎設施、硬體和消費領域內的區塊鏈新創公司，範圍遍及全球。

楊佩珊表示，該基金將以法定貨幣持有，專注於常規創投交易，而非基於代幣的投資。她強調，「這是一個創投基金，所以自然更偏向傳統模式，儘管市場變遷，但我們都擁有較為傳統的創投背景，且對這項技術感興趣」。

楊佩珊深知，區塊鏈和加密貨幣都仍處於初始階段，而她也意識到，許多區塊鏈新創公司都正在尋求「更加協調一致的方式」籌集資金，而不是一味堅持發行代幣，就連大型公司亦是如此。

區塊客 4 月初就曾報導，社群媒體龍頭 Facebook 據傳正從多家創投資金業者尋求 10 億美元的資金，以發展其加密貨幣計畫。

《紐約時報》科技線記者 Nathaniel Popper 當時表示，即使是大型企業，但若從外部尋求投資，實際上能協助這項計畫更符合加密社群的去中心化精神：「由於區塊鏈計畫最大的賣點之一就是去中心化，因此獲得外部投資人來協助 Facebook，代表這項計畫較為去中心化，而且由 Facebook 所控制的程度較少。」

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圖片來源：

techcrunch.com

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