電池門後又一未爆彈？Galaxy Fold正式上市前即災情頻傳

多家國外媒體報導，韓國三星電子即將在月底開賣，美國售價 1980 美元 (約新台幣 61000 元) 的 Galaxy Fold，在經過許多用戶一兩天的試用之後，已紛紛傳出災情。

(圖: Investing.com)

Galaxy Fold 在正式上市之前，已經陸續在許多國際知名科技網站如 Engadget、The Verge、CNET，還有知名 YouTuber 們的頻道上頻頻曝光。

The Verge 的 Dieter Bohn 就在該網站上表示，在他的評測用 Galaxy Fold 螢幕折疊處，就出現了小小的隆起。不僅可用手指感覺到，也可用肉眼看見該處畫面顯示出現了扭曲。

彭博的 Mark Gurman 則是在推文上表示，他手上的評測用 Galaxy Fold 在短短兩天就完全損壞無法使用，不清楚這是個案還是普遍出現的問題。

而知名 YouTuber Marques Brownlee(MKBHD) 則是在移除了 Galaxy Fold 的螢幕保護膜後，就出現了問題。而三星方面曾經囑咐用戶，不要移除主螢幕上的保護膜，否則可能造成損壞。

CNBC 的評測員 Todd Haselton 則表示，在尚未移除 Galaxy Fold 螢幕保護膜的情況下，就已經出現螢幕閃爍等故障問題。

而目前三星在面對各方媒體詢問時，還未作出正面回應。只表示，由於市場反應熱烈，目前已經結束了預售活動。在面對媒體在上市時程是否會作出變更的提問時，三星表示一切依照先前預定時程，沒有作出任何改變。

Galaxy Fold 的外觀如同一般的智慧型手機，在像書本般打開後，就會出現一個 7.3 吋大小的螢幕。就如同一個小尺寸的平板電腦。

市場認為三星的 Galaxy Fold，或是華為的 Mate X 可折式螢幕智慧型手機，在近期內並不會出現銷售熱潮。但已經為市場帶來驚喜，並清楚的顯示出市場未來的發展方向。

而三星過去在 2016 年的 Galaxy Note 7 曾經因為電池瑕疵問題，為該公司帶來不小的打擊。這次推出的 Galaxy Fold 到底對三星來說是福是禍，還有待觀察。