豐田將在巴西生產可用乙醇作為燃料的Corolla HV

豐田汽車 (7203-JP) 在週三 (17 日) 時表示，該公司即將於 2019 年 10 月，在南美巴西展開可用「乙醇」(Ethanol) 來作為燃料來源的，轎式混合動力車 (HV) 生產。這輛新款的 Corolla，可以利用電能、乙醇、汽油來作為行駛動力來源。而在拉丁美洲所生產的汽車當中，這也是獨一無二的創舉。

(圖: Investing.com)

由於以甘蔗作為生產原料的乙醇，在巴西的售價非常低廉，也使得巴西有別於世界上其他國家，讓乙醇成為當地相當普遍的汽車燃料。

也因為乙醇的價格便宜，讓消費者在購買售價略高的混合動力車時，在未來的使用上能感受到其經濟實惠的優點。

而豐田汽車之所以會決定在巴西生產這款 Corolla，主要也是因為巴西國會通過了一系列的新汽車產業發展政策，即 Rota 2030。Rota 2030 旨在提高巴西商用車輛的技術水準，並透過財政上的獎勵措施，來達成提高燃油效率、安全性和研發投資這三項目標。

巴西豐田汽車的 CEO Rafael Chang 在 17 日，於巴西聖保羅的新車發表會上表示「乙醇燃料與 HV 這兩項技術，首度在世界上完成融合」。

新車款將在目前 Corolla 的生產據點，巴西聖保羅州的因達亞圖巴 (Indaiatuba) 工廠進行組裝。馬達及電池等核心組件，則將自國外進口。而售價與銷售目標則並未對外說明。

連袂出席的聖保羅州首長祖奧多利亞 (João Doria)，也對在州內多處設有工廠的豐田汽車，在其持續投資上表示感謝之意。

豐田的 Rafael Chang 表示，由於「電動車 (EV) 有充電站設置的問題」，在近期內混合動力車 (HV) 將會成為巴西市場的主流。