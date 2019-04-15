結盟JDI激勵 TPK-KY收漲2.52% 惟大舉注資恐影響財務

TPK-KY 宸鴻 (3673) 宣布計畫斥資 2.3 億美元，間接投資取得 JDI(日本顯示器)約 20.8% 股權，加速產業垂直整合，以及擴大車用的市占率，激勵今 (15) 日盤中股價走高到 64.8 元，突破 63 元前一波高點反壓，終場收漲 2.52%，以及 61.1 元作收，惟外資分析師認為，一旦 JDI 需要再大舉注資，恐怕影響宸鴻財務狀況。外資對於宸鴻投資 JDI 一事抱持中性看法，此事對於宸鴻 LCD iPhone 接單爭取有正面幫助，不過隨著 OLED 滲透率提高，受惠時間很短暫，除了蘋果手機接單之外，增加車用機會，或是 JDI 合作發展折疊式面板，都是這宗合作案的機會點。



截至去年底止，宸鴻帳上現金餘額為 170.6 億元，銀行借款餘額為 172.7 億元，一旦未來 JDI 需要注資，將可能影響宸鴻財務面；由於觸控產業競爭相關劇烈，TPK、JDI 兩者相關整合綜效產生還言之過早，一旦合作案成功，後續恐怕對 GIS-KY 業成 (6456) 會有不利影響性。