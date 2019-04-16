日經：中國急起直追！ OLED產量將躍居全球第2

日經新聞週一 (15 日) 報導指出，被韓廠獨霸天下的高畫質 OLED 面板市場，目前中國各大面板廠正急起直追。位居龍頭的京東方科技集團 (BOE) 在 2019 年底前將完成量產準備，預估將超越全球排名第 2 的韓國 LGD。

中國家電大廠 TCL 集團的李東生 CEO 本月 9 日在深圳的「中國電子情報博覽會」(CITE) 會上表示，「今後幾年中國將加速在 OLED 方面的研發，並成為世界的領導者」。而該集團旗下的華星光電 (CSOT) 也將加入 OLED 的生產行列。

由於中韓的各家電子大廠，在今年陸續推出可折式螢幕的智慧型手機，OLED 面板的市場需求也因此被大為看好。

目前 OLED 面板市場可說是韓廠的天下。根據英國 IHS Markit 的調查顯示，2018 年的 OLED 市場規模約為 243 億美元。當中，三星電子占了 84%、LGD 占了 12%，光是韓國 2 大廠就吃下了 96% 的市占。

反觀京東方等中國廠商的市占，截至目前為止沒有一家超過 1%。然而集邦諮詢光電研究中心 (WitsView) 研究副總邱宇彬預測，「對中國廠商而言，今年是關鍵性的一年。在 2020 年前半，極有可能會威脅到三星的地位」。

根據邱宇彬的說法，京東方在 2019 年底前，在可折式 OLED 面板的產能很可能達到月產 9 萬片的規模。不僅超越 LGD 的月產 6 萬片，也縮小與三星電子月產 16 萬 5 千片的差距。

華為的 Mate X (圖: AFP)

華為在今年 2 月的 MWC 上，展示了 8 吋螢幕的折疊式平板電腦「Mate X」。所使用的 OLED 面板就是由京東方所生產。

CSOT 在今年 5 月也將在河北省武漢的新工廠，展開可折式 OLED 面板的量產。雖然初期產能只約為 1 萬 5 千片，但知情人士表示，第 2 條產線計畫在 2020 年 Q1 就會投產。

而另一家大廠維信諾顯示技術 (Visionox) 也預計在 2019 年後半作好量產的準備。

由於 OLED 的研發及量產需要龐大資金，因此資本雄厚的韓廠位居領先地位。而中國廠商可以在產能上有所增加，據推測也是因為有中國政府在背後撐腰。川普就批評中國政府的補助措施扭曲了市場競爭生態，中國面板廠也可能因此遭到美方鎖定。