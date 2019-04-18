摺疊螢幕不到兩天就壞？三星回應：將調查

面對華為的可折疊智慧型 Mate X 手機的激烈競爭，三星推出 Galaxy Fold 和華為對抗，近幾天陸續有外媒收到 Galaxy Fold 新機體驗，不過卻傳出螢幕閃爍甚至破裂等災情。對此三星官方承認可摺疊手機的確存在問題，並回應道：「將繼續深入調查」。

三星在一份聲明表示，公司的在這一兩天紛紛接獲媒體記者等的評價，指出移除手機保護膜後，使用時螢幕有閃爍和失真的問題，對此三星建議，不要移除主螢幕上的保護膜，否則將造成損壞。

然而，美國有線電視頻道 CNBC 的記者表示，即使沒有移除保護膜，仍出現螢幕閃爍的問題。

螢幕故障問題可能打擊對三星對可折疊手機市場的野心，這是自 2007 年推出蘋果 iPhone 以來業界最大的突破，原本預計將有助於提升全球智慧型手機銷售三年下滑的業績。

三星花了 7 年的時間開發可折疊的手機，如今正面臨來自中國華為激烈競爭。華為的 Mate X 以 2,299 歐元 (2,603 美元) 的價格出售，而三星 Galaxy Fold 則定價於 1,980 美元。

知名調研機構 IHS Markit，在研討會中指出，在三星、華為的對決下，全球可折疊智慧型手機可望產出約 100 萬至 200 萬支。