橋水警告：推升企業高利率因素正受威脅 美股恐大跌40%

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates) 週三 (17 日) 發布報告，對美股發出最新警告，認為推升美國企業高利潤的主要因素無法持續，並面臨新的威脅，恐怕會讓股價大跌。

橋水基金表示：「如果沒有持續的利潤率擴張，美國股市將比現在低 40%。」

過去環境極有利企業經營

橋水指出，過去 20 年來，美國企業的利潤率高漲，股市相對於現金得到的超額回報中，一半以上都靠此貢獻，但這種情況已不可持續。

橋水認為，過去的幾十年中，幾乎所有有助於利潤率提高的因素，均有所改善。例如，工會的議價能力下滑、公司稅下降、關稅下調、全球化增加，科技帶來了大規模生產及邊際成本更低，反壟斷法推行力度減弱、利率走低，總總因素均帶來最有利企業經營的環境。

特別是，勞工實際獲得薪資占利潤的比例下降，更是最大的因素，做為觀察指標，可以發現工會會員人數的減少，由原本約占 4 分之 1 減少到只有略高於 10% 左右。

工會影響力減少的各項指標 (圖表取自 BI)

在運輸、製造業和建築業的打擊最為嚴重，這三個行業的工會會員人數下降了 9%，其薪資增長自 2000 年以來，僅為年增 1.7-2.5%。與此同時，金融業的工會會員人數增長最快，其薪資也有年增近 3% 的成長。

驅動成長因素正受威脅

但是，許多驅動高利潤率的因素，已經受到威脅。

橋水表示，隨著全球勞動力成本接近均衡，國內成本與不斷上升的貿易衝突，增加了離岸外包的風險，移往海外生產的稅率優勢也在下降，眾多因素都讓海外生產的誘因降低。

與此同時，民眾的情緒開始對高獲利的企業產生反感，在財富不平等加劇之下，民粹主義情緒擴大，保護主義傾向愈來愈強。

另一方面，超級獲利的公司也面臨政府課稅的威脅，例如歐洲想課徵的「數位服務稅」。

橋水結論認為，儘管目前研議中的規則，對科技巨頭整體獲利的目前影響仍相對較小，但已標示了風向的轉變，有利的稅收政策所帶來的數十年增長，已經不可能重演。