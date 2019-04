隱匿應揭露事項 蘋果遭控證券詐欺 庫克、財務長同為被告

蘋果 (AAPL-US) 甫跟高盛就專利訴訟案達成和解,但當日卻又遭人控訴證券詐欺。

原告控訴蘋果隱匿 iPhone 需求下降,尤其是中國地區,導致事實被揭露後,市值一日蒸發 740 億美元。

該訴訟在週二遞交加州奧克蘭聯邦法院 ,要求蘋果賠償庫克下修財測前 2 個月內買入蘋果股票的投資人。

蘋果庫克意外在 1 月 2 日下修季度營收預期 90 億美元,部分原因係中美貿易戰更激烈,為 iPhone 2007 年發行以來,蘋果首次下修營收預期。

庫克砍營收預期的隔日,蘋果股價立挫 10%,使得蘋果市值距離 3 個月前達到的 1.1 兆美元水準崩跌近 40%。

這樁集體訴訟原告是 Roseville 市雇員退休系統 (City of Roseville Employees’ Retirement System),是一項密西根州的退休金計畫,由證券集體訴訟專家 Robbins Geller Rudman & Dowd 代表提出,被告為蘋果、蘋果庫克和財務長 Luca Maestri。

蘋果週三沒有立即回應媒體的置評請求。

該訴訟指控,由於中美貿易緊張且顧客傾向舊款 iPhone 更新電池的做法,導致新 iPhone 銷售量下降,蘋果因而削減供應商訂單並將 iPhone 降價求售。

但上述蘋果應揭露的消息均一直沒有公布,部分歸咎於去年 11 月 1 日蘋果決定停止揭露 iPhone 銷售數量所致。

當日法說會上,庫克被問到蘋果在新興市場的表現時,他才提出巴西和印度銷售的下行壓力,但他當時說「我不會把中國列入該類別。」

該案案號:City of Roseville Employees’ Retirement System v Apple Inc et al, U.S. District Court, Northern District of California, No. 19-02033。