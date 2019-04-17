〈鉅亨觀點〉蘋果、高通世紀大和解下的最慘輸家：英特爾

週二 (16 日) 蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 終於針對 2 年多來的專利訴訟案，達成全球和解，而在蘋果與高通宣布和解之後，英特爾亦旋即宣布退出 5G 手機數據晶片市場，未來英特爾將全力專注在 5G 網路、數據中心等部門，三強操作似乎全是劍指華為而來，但事實上英特爾在此輪角力中，也是沉痛輸家。

眾所周知，華為早與另一半導體巨頭賽靈思 (Xilinx) 針對 5G 網路、數據中心二大部門進行合作，而英特爾在退出 5G 手機晶片市場後，未來將更專注在 5G 網路與數據中心，即主要劍指華為，加強與華為在該領域上的競爭，原因無他，因在 5G 手機晶片的技術上，英特爾始終無法贏過與蘋果達成和解的高通。

據蘋果與高通所發表的聯合聲明指出，二家公司已達成協議，將結束在全球所有的法律訴訟案，同時達成一份為期 6 年的專利協議，已於 2019 年 4 月 1 日生效，並帶有允許展延 2 年的可延長選項。

英特爾變成「棄子」？

在蘋果與高通達成和解後，蘋果未來的 5G iPhone 將可能搭載高通的 5G 晶片，而英特爾在此項業務上的布局，也可謂是滿盤皆輸，英特爾週二 (16 日) 宣布退出 5G 手機數據晶片市場，並取消原本預計在 2020 年生產 5G 手機數據晶片之計畫。

因蘋果與高通之間的纏訟多年，且高通亦停止供應手機數據晶片給蘋果，使得蘋果在 iPhone 上完全依賴英特爾的手機數據晶片，而隨著 5G 時代的來臨，蘋果本身亦沒有自製 5G 晶片之能力，故此前蘋果因訴訟案而缺少與高通之合作，蘋果只能仰望英特爾，惟英特爾在技術上仍落後高通一截。

而在蘋果與高通達成和解後，5G 版 iPhone 將可望搭載高通晶片，英特爾顯然已被蘋果拋棄，只能黯然宣布退出 5G 手機數據晶片市場。

英特爾危機恐怕不止於此？

英特爾除了全然丟失 5G 手機數據晶片市場以外，英特爾還面臨到以下三大危機：

AMD 在處理器領域的步步進逼 高通進軍 PC 晶片 賽靈思持續領先 FPGA 晶片市場

1. 以處理器領域來看：

據歐洲硬體銷售商 Mindfactory 銷售數據顯示，事實上 Intel 在去年 11 月推出 Core i9 9900K 處理器之後，銷量佔整體 CPU 市場並未出現顯著提升，甚至三月份 AMD CPU 銷量佔整體市場銷量再度重回 69%，反觀英特爾整體 CPU 銷量市跌至 31%。

其中以三月份數據來看，英特爾的 Core i9 9900K、i7 9700K、i5 9600K 銷量，皆輸給 AMD 的 Ryzen 5 2600X 或 Ryzen 7 2700X，甚至 Core i9 9900K、i7 9700K、i5 9600K 三款 CPU 的合計銷量，還無法贏過 AMD Ryzen 5 2600X 一款。

統計 2018 年二月至 2019 年三月，英特爾與 AMD 之 CPU 銷量 圖片來源：MindFactory

2. 以 PC 晶片市場來看：

高通已在今年發表了全球首款 7nm 製程 PC 平台處理器驍龍 8cx，高通表示，驍龍 8cx 是驍龍晶片史上最大的性能飛躍，同時有著「驚人的電池續航」和 2Gbps 網路連接效能。

而雖然高通聲稱驍龍 8cx 效能強大，也是高通有史以來最強大的處理器，且支援 Windows 10 企業版，這是微軟流行的操作系統版本，以前的高通晶片僅支援 Windows 消費者版本，使得企業大型客戶不太可能採購搭載高通晶片之電腦，隨著高通踏入了 Windows 企業版市場，這也代表高通已攻入了英特爾的本業領域，不論結果如何，高通的動作，都是瞄準英特爾目前主要營收來源的 PC 處理器市場。

3. 以 FPGA 領域來看：

目前可程式邏輯閘陣列 (FPGA) 市場，是通訊領域中的高速成長市場，據市調機構 MRFR 統計預測，2013 年全球 FPGA 市場規模約在 45.63 億美元，至 2018 年，估計全球 FPGA 的市場規模已增長至 63.35 億美元，隨著目前 5G 時代來臨以及 AI 市場增長，MRFR 預測 FPGA 至 2025 年有望達到約 125.21 億美元。

藍：FPGA 市場規模 (單位：百萬美元) 灰：FPGA 市場規模年增率 圖片來源：MRFR、中國國盛證券

而在 FPGA 市場中，又以賽靈思為全球最大廠商，而雖然英特爾早在 2015 年收購賽靈思 FPGA 領域的競爭對手 Altera，但事實上賽靈思始終在 FPGA 市場保持領先，市佔率高於 50% 以上，英特爾仍在背後努力追趕。

2018 年底，華為與賽靈思宣布攜手合作，在中國率先推出 FPGA 雲端即時視訊串流解決方案，而今年 4 月 3 日，華為亦發布了基於賽靈思 16nm VU9P/5P 高性能晶片的 FX600/FX300 加速卡，成為 FusionServer Pro 智慧服務器加速引擎的重要組成部分，可以為人工智慧、影片編碼、圖片處理、數據壓縮等工作，提供更強算力和更大頻寬的數據連結，象徵賽靈思已更進一步地打入中國市場。

綜觀來看，華為在 5G 技術的領先趨勢與 5G 手機的製造能力，確實刺激了蘋果與高通願意放下多年恩怨、握手言和，但在蘋果、高通的世紀大和解之下，重新回歸專注 5G 網路、數據中心等部門的英特爾，肩上的壓力恐怕也是不容小覷。