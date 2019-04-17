〈鉅亨觀點〉蘋果、高通世紀大和解下的最慘輸家：英特爾

週二 (16 日) 蘋果 (AAPL-US) 與高通 (QCOM-US) 終於針對 2 年多來的專利訴訟案，達成全球和解，而在蘋果與高通宣布和解之後，英特爾亦旋即宣布退出 5G 手機數據晶片市場，未來英特爾將全力專注在 5G 網路、數據中心等部門，三強操作似乎全是劍指華為而來，但事實上英特爾在此輪角力中，也是沉痛輸家。
眾所周知，華為早與另一半導體巨頭賽靈思 (Xilinx) 針對 5G 網路、數據中心二大部門進行合作，而英特爾在退出 5G 手機晶片市場後，未來將更專注在 5G 網路與數據中心，即主要劍指華為，加強與華為在該領域上的競爭，原因無他，因在 5G 手機晶片的技術上，英特爾始終無法贏過與蘋果達成和解的高通。
據蘋果與高通所發表的聯合聲明指出，二家公司已達成協議，將結束在全球所有的法律訴訟案，同時達成一份為期 6 年的專利協議，已於 2019 年 4 月 1 日生效，並帶有允許展延 2 年的可延長選項。
英特爾變成「棄子」？
在蘋果與高通達成和解後，蘋果未來的 5G iPhone 將可能搭載高通的 5G 晶片，而英特爾在此項業務上的布局，也可謂是滿盤皆輸，英特爾週二 (16 日) 宣布退出 5G 手機數據晶片市場，並取消原本預計在 2020 年生產 5G 手機數據晶片之計畫。
因蘋果與高通之間的纏訟多年，且高通亦停止供應手機數據晶片給蘋果，使得蘋果在 iPhone 上完全依賴英特爾的手機數據晶片，而隨著 5G 時代的來臨，蘋果本身亦沒有自製 5G 晶片之能力，故此前蘋果因訴訟案而缺少與高通之合作，蘋果只能仰望英特爾，惟英特爾在技術上仍落後高通一截。
而在蘋果與高通達成和解後，5G 版 iPhone 將可望搭載高通晶片，英特爾顯然已被蘋果拋棄，只能黯然宣布退出 5G 手機數據晶片市場。
英特爾危機恐怕不止於此？
英特爾除了全然丟失 5G 手機數據晶片市場以外，英特爾還面臨到以下三大危機：
- AMD 在處理器領域的步步進逼
- 高通進軍 PC 晶片
- 賽靈思持續領先 FPGA 晶片市場
1. 以處理器領域來看：
據歐洲硬體銷售商 Mindfactory 銷售數據顯示，事實上 Intel 在去年 11 月推出 Core i9 9900K 處理器之後，銷量佔整體 CPU 市場並未出現顯著提升，甚至三月份 AMD CPU 銷量佔整體市場銷量再度重回 69%，反觀英特爾整體 CPU 銷量市跌至 31%。
其中以三月份數據來看，英特爾的 Core i9 9900K、i7 9700K、i5 9600K 銷量，皆輸給 AMD 的 Ryzen 5 2600X 或 Ryzen 7 2700X，甚至 Core i9 9900K、i7 9700K、i5 9600K 三款 CPU 的合計銷量，還無法贏過 AMD Ryzen 5 2600X 一款。
2. 以 PC 晶片市場來看：
高通已在今年發表了全球首款 7nm 製程 PC 平台處理器驍龍 8cx，高通表示，驍龍 8cx 是驍龍晶片史上最大的性能飛躍，同時有著「驚人的電池續航」和 2Gbps 網路連接效能。
而雖然高通聲稱驍龍 8cx 效能強大，也是高通有史以來最強大的處理器，且支援 Windows 10 企業版，這是微軟流行的操作系統版本，以前的高通晶片僅支援 Windows 消費者版本，使得企業大型客戶不太可能採購搭載高通晶片之電腦，隨著高通踏入了 Windows 企業版市場，這也代表高通已攻入了英特爾的本業領域，不論結果如何，高通的動作，都是瞄準英特爾目前主要營收來源的 PC 處理器市場。
3. 以 FPGA 領域來看：
目前可程式邏輯閘陣列 (FPGA) 市場，是通訊領域中的高速成長市場，據市調機構 MRFR 統計預測，2013 年全球 FPGA 市場規模約在 45.63 億美元，至 2018 年，估計全球 FPGA 的市場規模已增長至 63.35 億美元，隨著目前 5G 時代來臨以及 AI 市場增長，MRFR 預測 FPGA 至 2025 年有望達到約 125.21 億美元。
而在 FPGA 市場中，又以賽靈思為全球最大廠商，而雖然英特爾早在 2015 年收購賽靈思 FPGA 領域的競爭對手 Altera，但事實上賽靈思始終在 FPGA 市場保持領先，市佔率高於 50% 以上，英特爾仍在背後努力追趕。
2018 年底，華為與賽靈思宣布攜手合作，在中國率先推出 FPGA 雲端即時視訊串流解決方案，而今年 4 月 3 日，華為亦發布了基於賽靈思 16nm VU9P/5P 高性能晶片的 FX600/FX300 加速卡，成為 FusionServer Pro 智慧服務器加速引擎的重要組成部分，可以為人工智慧、影片編碼、圖片處理、數據壓縮等工作，提供更強算力和更大頻寬的數據連結，象徵賽靈思已更進一步地打入中國市場。
綜觀來看，華為在 5G 技術的領先趨勢與 5G 手機的製造能力，確實刺激了蘋果與高通願意放下多年恩怨、握手言和，但在蘋果、高通的世紀大和解之下，重新回歸專注 5G 網路、數據中心等部門的英特爾，肩上的壓力恐怕也是不容小覷。