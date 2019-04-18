中國非洲豬瘟影響 美復活節用火腿價格漲幅創12年高

美國復活節將至，傳統的復活節晚餐往往包括火腿、羊肉等等，然而，今年由於受到中國非洲豬瘟的影響，復活節火腿對於美國消費者來說可能要變貴了。

自從去年 8 月份豬瘟爆發以來，已經有 100 多萬頭豬在中國被撲殺，導致全球豬肉價格飆升。中國買家也已轉向包括美國在內的出口商填補供應缺口。

據美國農業部數據顯示，3 月份無骨火腿零售價格達到每磅 4.31 美元，創下 2015 年 3 月以來的最高水平。月增率為 7.6%，此次的價格飆升為 12 年來最大的幅度。另一方面，美國豬肉期貨價格也同樣推高，舉例來說，芝加哥商品交易所的美國瘦肉豬期貨 (Lean Hogs Futures) 呈現上漲，自今年 3 月份以來，價格漲幅達 59%。

美國火腿價格走勢 (圖: 彭博社)

不過儘管中國豬肉產量下降，美國地區的豬肉產量幾乎創歷史新高。芝加哥聖保羅市 CHS Hedging 公司的分析師 Steve Wagner 表示：「豬肉或火腿並沒有被消耗殆盡」。

美國最大的豬肉生產商 Smithfield Foods 的營銷長 Tim Zimmer 則表示，小家庭的趨勢導致一些消費者偏愛較小的火腿。根據 IRI 的數據顯示，去年美國地區有 60% 的家庭人數有小於或只有 2 人。因此預期不會出現豬肉火腿供不應求的情況。

儘管豬肉價格飆升，但其他肉類從牛肉到家禽類的價格仍然表現適中，為消費者提供更多樣化的復活節晚餐選擇。Whole Foods 的全球肉類採購部門負責人 Theo Weening 表示，在 Whole Foods 超市裡，顧客正在也考慮改由羊肉作為復活節晚餐的主菜。