〈台積股東報告書〉看好未來半導體成長來自5G與AI 7奈米領先對手至少1年

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (17) 日上傳年報，董事長劉德音與總裁魏哲家在致股東報告書中指出，今年面對經濟疲軟與國際貿易緊張局勢等營運逆風，將強化業務體質，加速技術差異化，強化網路安全及機密資訊保護措施，並相信 5G 及 AI 持續的產業大趨勢，將驅動未來半導體業的成長；台積電也強調，7 奈米製程領先同業至少 1 年，是目前業界最先進的邏輯製程技術。

今年的台積電年報，為劉德音與魏哲家接棒後的首份年報，致股東報告書中，劉德音與魏哲家表示，去年是台積電達成許多里程碑的一年，營收、純益與每股純益連續 7 年創紀錄，也成功量產 7 奈米製程，領先其他同業至少 1 年，是業界首見最先進的邏輯製程技術。

劉德音與魏哲家指出，7 奈米製程技術去年量產，完成超過 40 件客戶產品設計定案，預計今年將取得逾 100 件新客戶產品設計定案；第二代 7 奈米製程技術 (N7+) 去年 8 月進入試產階段，預計今年量產，將成業界首個商用極紫外光 (EUV) 微影製程技術。

5 奈米製程方面，技術開發進度符合預期，預計今年第 2 季進入試產，客戶產品設計定案計畫上半年開始進行，並於明年上半年達成量產目標。此外，3 奈米技術也已進入全面開發階段。

台積電去年晶圓出貨量較年增 2.9%，達 1080 萬片 12 吋約當晶圓，其中，28 奈米及以下先進製程技術銷售額占整體晶圓銷售額的 63%，高於 2017 年的 58%，共提供 261 種不同的製程技術，為 481 個客戶生產 1 萬 436 種不同產品，且在積體電路製造領域市占已連續 9 年成長、達到 56%。

展望今年，劉德音與魏哲家表示，面對全球經濟疲軟及國際間貿易緊張局勢所帶來的營運逆風，將致力強化業務基本體質，並加速技術差異化，也將強化網路安全及機密資訊保護措施，當撥雲見日之時，有決心將成為半導體業更強壯的一股力量。

劉德音與魏哲家並說，相信 5G 及 AI 持續的產業大趨勢，將會驅動未來半導體業的成長，而台積電將處於最佳位置引領業界，為半導體市場未來的應用，提供最先進且最完備的解決方案。