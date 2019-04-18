盤前財經大事搶先讀2019年4月18日

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法說會：台積電、臺企銀、生達

股東會：明輝 - DR、永大、其陽

鴻海威州廠承諾未達標？威州州長將與鴻海重談合約

美國威斯康辛州 (Wisconsin) 州長 Tony Evers 週三 (17 日) 表示，預期鴻海不會實現該州的就業創造目標，正考慮與鴻海重談合約，並指出很明顯地雙方達成的協議已不再有效。閱讀全文...

郭董參戰 2020 鴻海集團面對的三大挑戰

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘昨 (17) 日宣布，參加 2020 年總統大選前的黨內初選，不過對鴻海股東來說，鴻海接下來恐面臨接班人選、轉型推動甚至是新經營團隊的磨合等多重挑戰；郭董未來將把重心放在總統選舉上，如何兼顧鴻海集團長遠發展，郭董恐怕要先跟股東交代清楚。閱讀全文...

〈台積股東報告書〉看好未來半導體成長來自 5G 與 AI 7 奈米領先對手至少 1 年

台積電 (2330-TW) 昨 (17) 指出，今年面對經濟疲軟與國際貿易緊張局勢等營運逆風，將強化業務體質，加速技術差異化，強化網路安全及機密資訊保護措施，並相信 5G 及 AI 持續的產業大趨勢，將驅動未來半導體業的成長；台積電也強調，7 奈米製程領先同業至少 1 年，是目前業界最先進的邏輯製程技術。閱讀全文...

川習簽約峰會最早 5/27 登場 WSJ: 美中將重啟面對面會談

《華爾街日報》週三 (17 日) 報導，美國和中國貿易代表即將重啟新一輪面對面會談，雙方目標是在 5 月底或 6 月初舉行川習簽約峰會。閱讀全文...

郭明錤高喊：今年新款 iPhone 相機升級 玉晶光成最大受益者

週三 (17 日) 晚間，中國天風證券分析師郭明錤發表研報表示，預測蘋果將於 2019 年下半年公布的新款 iPhone，「相機升級」將成為最大賣點之一，估計玉晶光 (3406-TW) 將成為最大受益者。閱讀全文...