美股盤後 — 費半指數連二漲 高通、台積電ADR 收高

週三 (17 日) 醫療保健類股重挫，讓摩根士丹利與百事可樂的強勁財報黯然失色，美股三大指數小幅收跌。隨著蘋果與高通昨 (16 日) 宣布終結全球專利戰，費半指數連續兩個交易日上揚，高通、台積電 ADR 週三股價走高。

週三 (17 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 3.12 點，或 0.01%，收 26449.54 點。

那斯達克指數下跌 4.14 點，或 0.05%，收 7996.08 點。

標普 500 指數下跌 6.61 點，或 0.23%，收 2900.45 點。

費城半導體指數上揚 23.86 點，或 1.56%，收 1557.08 點。

標普 500 指數中，11 個板塊有 6 個板塊收漲；資訊科技領漲、其次為必需消費品與非必需消費品板塊；醫療保健板塊領跌、其次為房地產與材料板塊。

標普 500 指數板塊。(圖：finviz)

金融股集體收高，花旗 (C-US) 上揚 1.50 %；高盛 (GS-US) 上揚 3.00%；；美國銀行 (BAC-US) 上揚 0.50%。摩根士丹利 (MS-US) 週三公布第 1 季財報，營收、獲利皆優於市場預期，激勵該公司股價上揚 2.64%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 下跌 1.31%；蘋果 (AAPL-US) 上揚 1.95%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.096%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.67%；臉書 (FB-US) 下跌 0.050%。

高通和蘋果於美東時間週二 (16 日) 宣布達成世紀大和解，撤銷全球所有進行的專利訴訟。

高通 (QCOM-US) 週二創下 1999 年以來的最大單日漲幅後，多家投行上調其股價評級與目標價，高通週三股價再度飆高，收每股 79.08 美元，兩個交易日共漲逾 40%。

高通週三股價再度飆高。(圖：AFP)

Intel (INTC-US) 在高通和蘋果和解後，宣布退出 5G 手機晶片市場，該公司股價週三亦上揚 3.26 %。

美光 (MU-US) 上揚 0.91%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 0.62；AMD (AMD-US) 下跌 1.58%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 0.49%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.66%；。

台股 ADR 方面，日月光 ADR (ASX-US) 上揚 6.37%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 3.21%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.34%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.03%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.76%。

台積電在週四 (18 日) 法說前夕釋出利多，6 奈米製程技術預計明年首季進入試產，加上蘋果與高通達成和解，激勵台積電 ADR 週三股價大漲。

企業消息方面，花旗集團調降聯合健康 (UNH-US) 目標價，並對醫療保健行業進行了利空評估。

週三聯合健康收跌 1.89%，連帶導致偉彭醫療網 (ANTM-US) 和美國哈門那公司 (HUM-US) 等醫療保健類股淪陷。

百事可樂 (PEP-US) 受益於財報獲利與營收優於預期，週三該公司三股價上揚 3.8%，收每股 127.11 美元，創下歷史新高。

IBM (IBM-US) 週二盤後公布財報優於預期，但由於營收連續三季下滑，下季展望亦令投資者失望，導致股價下跌 4.14%。

華爾街分析

儘管中國經濟數據強勁且美國貿易數據優於預期，但週三美國三大指數仍疲弱收低。

美國商務部公布數據顯示，受惠於 2 月飛機大量訂單，美國 2 月貿易赤字下降 3.4%，降至 494 億美元，創 8 個月以來的低點。

中國 2019 年第一季 GDP 增長 6.4%，強勁的數據緩解市場對全球經濟放緩的擔憂，花旗將中國 2019 年 GDP 預估值提高至 6.6%。

花旗經濟學家 Xiangrong Yu 提到：「我們新的基本假設是，美國和中國將在今年第二季達成一項框架貿易協議，取消現有大部分 (如果不是全部) 懲罰性關稅，再來是擴大內需的政策有效性增強，該政府反復強調要支持民企，進行市場化改革，這大大降低了中國政策的不確定性。」

華爾街預計本次財報季不慎樂觀。FactSet 數據顯示，預計第一季標準普爾 500 指數盈利年降 4.2%，預估這將是自 2016 年第二季以來標普成分股企業首次盈利萎縮。

Ned Davis Research 首席美國策略師 Ed Clissold 公布一份報告中表示，2019 年的盈利增長註定會放緩，如果沒有像 2018 年的減稅政策其他原因，將使得企業該年獲利會更加困難。

週三 (17 日) 報導，美國和中國貿易代表即將重啟新一輪面對面會談，雙方目標是在 5 月底或 6 月初舉行川習簽約峰會，目前最早可能選在 5 月 27 日舉辦。