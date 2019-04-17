調查：逾3成台灣人擔心錢不夠用 主要來自於這3種開銷

錢不夠用儼然成為現代人壓力來源，根據外商壽險調查，包括財務問題 (34%)、工作壓力 (27%) 與健康壓力 (21%) 是生活三大壓力來源。

保德信人壽今 (17) 日發布《2019 台灣民眾財務健全概況調查》，有 34% 的民眾認為財務問題是目前最大壓力來源，其中財務問題主要來自於生活開銷 (57%)、退休儲蓄 (49%) 與繳納房貸 (25%)，而龐大的財務壓力也壓得民眾喘不過氣，甚至影響生活與職場表現。

調查發現，不管年輕人或退休人士都有財務壓力，25 歲到 40 歲的年輕人與低收入家庭最感沉重壓力，主要是擔憂無法支應生活開銷與退休儲蓄，而就算退休人士也會擔心財務狀況，38% 的受訪者坦言，擔心退休後的財務狀況比退休前更糟。

調查也發現，台灣有 85% 的民眾有儲蓄的習慣，但還是有 46% 的民眾很擔心自己所存錢或投資累積的財富，是否可支應人生目標，更有 49% 的人說，萬一少了固定收入，目前的積蓄與生活方式，錢大概只夠用一年。

保德信人壽建議，儲蓄固然重要，但在低利率環境下，也要考慮投資策略，創造較高的投報率，而企業主可以透過組織行動，有系統的將財務金融知識傳授給員工，讓員工可以安心工作，創造企業與員工共好。



