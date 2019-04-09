〈理財〉利變還本終身險可年年領取生存金 主打5大特色助上班族啟動第二人生

根據主計總處發布 107 年薪資統計，若剔除物價因素，去 (2018) 年全體受僱員工每人每月實質經常性薪資僅年增 1.2%；全球人壽表示，為讓上班族能穩健累積資產，讓自己圓夢或準備退休費用，攜手第一銀行於 4 月初推出「全球人壽全利沛利率變動型還本終身保險」，透過 5 大特色，協助上班族為自己啟動第二人生圓夢或退休計劃。

特色 1：繳費 4、6 年，輕鬆沒負擔

上班族預算有限且人生規劃常有變動，常常發生未到繳費年期期滿就繳不出來保費的窘境。「全球人壽全利沛利率變動型還本終身保險」繳費年期分為 4 年或 6 年，上班族可依生涯規劃及經濟能力選擇讓自己比較輕鬆沒有負擔的繳費年期，長期穩健累積資產，當作第二人生的圓夢或退休計劃的費用來源。

特色 2：宣告利率機制，有機會領取增值回饋分享金

「全球人壽全利沛利率變動型還本終身保險」是利率變動型保單，當保單的宣告利率高於預定利率時，保戶還有機會領取「增值回饋分享金」，並且可透過增購保額的方式，提高保障的額度；第 7 年起還可以依照當時的需求調整增值回饋分享金的給付方式。但要特別提醒的是，宣告利率非固定利率，會依保險公司定期宣告而改變。

特色 3：第一銀行信用卡繳費可享保費折讓 1.5%

精打細算的上班族如果選擇第一銀行信用卡繳交保費，除了可以享有與選擇金融機構轉帳繳費相同的 1.5% 保費折讓外，還可以有機會獲得第一銀行提供的各項刷卡優惠或參加抽獎活動。選擇聰明的繳費方式，除了可以讓自己省時省力外，透過貼心的保費折讓機制還可以有機會利上加利。

特色 4：穩定現金流，年年領取生存金

投保後，自第一個保單週年日起即可開始年年領回生存保險金，終身保障可活到老領到老，最多可領到 109 歲，除了可以當作每年犒賞自己的獎勵津貼外，還可以為未來的退休生活打造穩定的現金流。

特色 5：額外提供 3 大加值權益

除了資產穩健成長、提供身故／完全失能保險金或喪葬費用保險金外，更額外提供「重大燒燙傷保險金、老年照護住院醫療保險金、提前給付保險金」等 3 大加值權益，補足被保險人的個人保障需求。被保險人在契約有效期間至 75 歲止，若不幸發生符合條款所定之重大燒燙傷程度之一者，將依主契約保險金額的 25% 給付重大燒燙傷保險金（同一被保險人合計可申請之重大燒燙傷保險金最高以新臺幣 500 萬元為限；給付以一次為限）。

而老年照護住院醫療保險金，則是提供 75 歲以上被保險人於契約有效期間內，因疾病或傷害經醫師診斷必須住院診療時，可以申請老年照護住院醫療保險金。若被保險人在契約有效期間內，符合「疾病末期」者，經醫師診斷且由全球人壽核保醫師同意，被保險人因罹患不治之症將於醫師診斷日起 6 個月內死亡者，可依約定申請提前給付保險金。

全球人壽建議，對於有累積資產需求的上班族來說，不管是要累積第二人生的圓夢金或退休金，透過「全球人壽全利沛利率變動型還本終身保險」的穩定現金流及增值回饋特色，可以協助上班族及早開始累積資產，實現不同生涯的財務目標。