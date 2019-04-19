外銀搶航空商機 滙豐銀推出華航聯名卡 3元換1哩限時優惠搶客

外銀搶航空消金商機各出奇招，滙豐銀行為固樁華航聯名卡既有商機，趁著卡面換新裝之際，宣布推出最低可 3 元換 1 哩程的優惠，堪稱目前市場門檻最低的換哩優惠，此外，刷卡購買機上免稅品購物或網路預購消費，還可加碼 25% 哩程回饋，最快只要飛一趟美國就能換到一張日本來回機票。

滙豐銀行從 2010 年與華航合作發行聯名卡以來，今年即將邁入第 10 年，華航穩定的客源與航線讓該聯名卡可維持一定水準的有效動卡率與簽帳金額，同為外商銀行的渣打銀，去年推出定存利息可兌換航空哩程數，面對對手來勢洶洶，滙豐銀不敢大意，趁著卡面換新裝之際，推出限時優惠哩程數應戰。

滙豐銀行表示，即日起到 6 月 30 日止，華航空聯名卡友持卡在華航官網購票， 單筆金額刷滿 15000 元，完成登錄後，無限卡與御璽卡可享有 3 元累積 1 哩優惠，白金卡也有 10 元換 1 哩優惠，每卡額外回饋最高 5,000 哩。

滙豐銀行表示，聯名卡友刷卡購買華航、華信航空機票、機上免稅品及網路預購消費， 除原有交易累積華夏哩程外，還可獲得加碼贈送的 25% 額外哩程回饋，且無加 碼回饋上限，以此推算，等於 25000 哩就能兌換亞洲線經濟艙來回機票，最快只要一趟美國旅程 就能換到一張免費的日本來回機票。

此外，台灣華航聯名卡友在華航官網享有的 95 折購票優惠擴大至滙豐香港與滙豐中國的信用卡友。即日起到 12 月 31 日，滙豐台灣華航聯名卡、滙豐香港、滙豐上海之信用卡持卡人，在購票專區輸入信用卡前六碼驗證，並刷滙豐信用卡購買本人或他人使用之華航指定航線機票，都可享官網基本票價購票 95 折優惠。