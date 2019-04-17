【華冠投顧】外資賣超94.2億元，拉高台指期結算!

在美股昨晚上漲下，台股開高震盪走高，最高 11016 點，4 月台指期順利拉高結算，指數終場上漲 69 點，10997 作收，成交量放大 1670 億元，價漲量增格局。

台股昨日再創高，跟大家說: 一切攏是為了今日台指期結算! 今日看到. 控盤者用盡所有可以用的力氣，把握最後一天→繼續軋空單! 盤中一度驚見一萬一點，最高 11016 點，這是去年 10 月份跌破 1 萬 1 後第一次首見! 最後空單當然被軋到外太空了.. 全軍覆沒，慘敗收場! 外資買超 94.2 億元，投信賣超 0.0046 億元，自營商買超 17.5 億元。

盤面個股表現差很大，權值股方面: 拉台積電 (2330) 與鴻海 (2317)，跌大立光(3008) 與聯發科 (2454)。個股方面: 大宇資(6111)，基亞(3176)，環天科(3499)，光鋐(4956)，宏致(3605)，新復興(4909)，GIS-KY(6456)，建漢(3062)，台揚(2314) 等昨日強勢今日弱勢，通通走跌。另外廣明 (6188)，昇陽半(8028)，盛達(3027)，晶電(2448)，波若威(3163) 等今日衝高無力壓回，震很大，因此，大盤指數來到 1 萬 1 點，操作難度大增，建議大家勿亂追價。

台股 1 萬 1 了，漲多個股若發現漲勢趨緩，建議要獲利減碼，而不是追價，嚴控資金管理，用少量資金鎖定箱型整理完成，突破壓力轉強個股，短線操作。

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