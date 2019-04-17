【華冠投顧】鴻海傳言酸宗痛、指數再創波段高

大盤趨勢》

由於市場傳言，郭台銘 "有可能" 出馬競選 2020 大位，因此投資人對未來台股趨勢改觀，紛紛進入投入低基期的續優股，其中權值檔檔表態，指數創高有譜，後續將有很高的機會，挑戰前波的高點。若用基本面、技術面來分析台股，台股自然是漲多漲多再漲多。不過，股市反應未來趨勢，若後續全球經濟走多、台灣競爭力提升，台股漲多又何妨？即使是高檔震盪或小幅拉回，個股之間都是有機會表現。4 月份在權值股陸續表態之後，5 月份的行情可望回歸中小型的個股身上，屆時活躍性高的股票，都是值的留意的方向。

類股表現》

這幾天的熱門股，多數集中在鴻海集團身上，除了 2317 鴻海之外，今天轉強的還有 6668 中揚光、6196 帆宣、3682 亞太電、4958 臻鼎 - KY 等，都有突破或是續強的表現。而 6456GIS-KY、2314 台揚、4961 天鈺，則是漲多之後出現修正。原則上，指數創高的過程中，權值股的表現，都可望延續一段時間，即使後續指數高檔震盪，中小型類股也會遞補上來，持續為台股灌注多頭的活水。在融資水位大幅增加之前，多方氣勢仍舊強勁！

華冠投顧 鍾騏遠分析師

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