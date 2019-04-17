美禁華為 但AT&T仍在墨西哥使用相關設備

據外媒報導，美政府告知全球的電信公司要避開中國華為設備，稱該公司產品威脅國家安全，然而，這並沒有阻止美國電信商 AT&T(T-US) 在墨西哥使用華為設備。

雖然在美國境內，AT&T 已將華為設備排除在外，但業內高管表示，該公司在墨西哥地區仍使用華為設備來運行大部分無線網絡，在當地華為與其他供應商一樣受歡迎。

AT&T 在墨西哥當地是無線網路用戶第三大提供商，該公司大部分電信設備在當地是通過收購和繼承而來，但高管們表示，AT&T 近年來也使用華為設備來升級 4G 網絡。

「我們是這個國家最重要的供應商，」華為墨西哥地區副總裁 Cesar Funes 在接受采訪時表示，華為在墨西哥當地有超過一半的 4G 網路設備。「當然，我們尊重總部與政府之間討論。我們只是繼續向他們提供所要求的產品。」

根據產業研究公司 Ovum 的報告顯示，自 2011 年以來，華為已經贏得至少四項無線基礎設備的合約，來位墨西哥地區的運營商進行網路升級。

AT&T 的一位發言人表示，美政府並未要求該公司撤掉在墨西哥的華為設備，不過由於一些商業因素，該公司已經更換了部分手機網絡核心設備。「當我們將墨西哥網絡升級到 4G LTE 時，我們在數據核心網絡中使用與美國地區相同供應商的設備來取代華為，是希望設計和採購規模上能保持一致。」發言人表示。「當我們在墨西哥升級到 5G 時，我們希望以同樣的方式來保持一致性。」

AT&T 執行長 Randall Stephenson 在被問及是否使用華為設備來建立公司的 5G 網絡時，給出了明確的答案。「我們的政府告知我們不要這麼做，所以我明白了。我們並沒有使用華為技術設備。」

市場分析機構 Dell'Oro Group 表示，華為是目前全球最大的電信供應商。該公司在國外取得的成功令美國官員感到憂慮，他們擔心電信業將無法避免使用華為的設備，特別是在與美國經濟關係密切的國家當中。