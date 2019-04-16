華為設備 德、比兩國：沒問題

德國聯邦網路管理局局長 Jochen Homann 在接受媒體採訪時表示，以他們的立場來看，包括華為在內的任何網路設備供應商，都不應也不會被特別排除在德國 5G 網路建設之外。

關於針對華為的所謂安全風險擔憂，Homann 明確表示，聯邦網路管理局沒有發現任何不利於華為的具體事證，且從未聽說德國其他機構發現過任何確切的安全風險問題。

他表示，電信運營商在選擇設備系統供應商時，涉及安全問題的零組件應通過相關檢查認證，如果華為滿足全部要求，就可以參與 5G 網路建設。

他強調，將華為排除在外，會給電信商帶來問題。這些電信商都在通訊系統中採用華為的技術。華為在這一領域持有大量專利。如果華為被排除出市場，將會延後德國 5G 網路的啟用。

德國政府之前已正式啟動 5G 頻譜拍賣，多家歐洲電信商參與競標。依規定，得標的公司到 2022 年底時需要為德國 98% 的家庭提供 5G 網路服務，2024 年底時 5G 服務須涵蓋主要公路和鐵路路段。

圖: AFP

此外，自 2018 年 12 月以來，比利時網路安全中心接受比利時首相 Charles Michel 的指示，一直在尋找華為涉及間諜活動的證據。

對此，比利時網路安全中心官員則表示，該中心自 2018 年 12 月展開調查以來，未在調查中發現華為有進行間諜活動。同時，該中心不會出具關於這個問題的最終報告，因為情況仍然被密切監控中。

在比利時，華為與比利時電信運營商 Proximus、Orange，及 Telenet / Base 合作。