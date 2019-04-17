〈渣打投資展望〉主要央行接連「高鴿」 渣打點名Q2看好陸、美股

渣打銀行今 (17) 日舉行第 2 季投資展望，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀表示，在全球央行態度轉向鴿派、實施量化寬鬆的帶動下，可望推升股市行情，尤其看好亞股中的陸股與美股的科技、能源、醫療與消費類股。

傅敏儀表示，困擾市場已久的美中貿易摩擦，目前已接近達成協議，英國脫歐雖仍歹戲拖棚，但根據歷史經驗，政治事件對金融市場影響短暫，預期第 2 季在全球央行寬鬆政策下，資金行情可望推升金融市場行情。

傅敏儀指出，全球央行寬鬆政策有利於風險性資產行情，以美中兩大經濟體來說，美中貿易戰轉向樂觀態勢，中國在政策刺激下，效果也逐漸浮現，3 月的 PMI 指數已開始回升擴張。

過去困擾金融市場已久美公債殖利率倒掛的現象，傅敏儀指出，當經濟狀況衰退時，將使長期債券收益率下降，因而出現短、長天期殖利率倒掛，但回顧過去歷史上三次債券殖利率倒掛後的 24 個月內，並未出現經濟狀況惡化的情形發生。

傅敏儀說，債券殖利率倒掛並非意味經濟衰退或股市到頂要走跌的跡象，目前政府債券供需情況改變，殖利率曲線示警訊號可能不高，投資人無須過度擔憂，而急忙減持股債部位。

相反的，傅敏儀認為，在美國聯準會與主要央行轉向鴿派後，預料資金回流將有利新興市場資產表現。

在新興市場債券中，傅敏儀點名看好美元計價的政府公債與企業債，主要是新興市場美元公債收益率還有 6% 仍具吸引力，目前價格也相對合理；至於企業債收益率也還有 4%~5%，存續期在 5 到 7 年期間的美元債券，相對能提供較佳的回報率。